AFP: Fleire franske flyplassar evakuerte etter bombetruslar

Seks franske flyplassar er evakuerte på grunn av bombetruslar. Det har ikkje komme meldingar om at nokon er skadde.

Flyplassane i Lille, Lyon, Nantes, Nice, Toulouse, Beauvais nær Paris er evakuerte for at styresmaktene kan «fjerne all tvil» om at trusselen er ekte, ifølge ei kjelde i politiet. Truslane kom på e-post.

Dei siste dagane har det vore fleire bombetruslar mot kjente bygg i landet, utan at det har blitt funne eksplosiv.

Den franske avisa Le Monde melder at ein passasjer skal ha gått ifrå baggasjen sin på Nice flyplass, som skal ha vekt mistanke. Det blei sett i gang sikkerheitstiltak, men situasjonen skal no ha «normalisert seg».