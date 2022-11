AFP: Demonstrantar sette fyr på barndomsheimen til Khomeini

Ei eldkule lyser mellom dei kjende murportane i landsbyen Khomein.

Huset der eitt av dei viktigaste symbola for den islamske republikken vaks opp, har i nyare tid vore ope til folk flest i Iran.

No er det synlege flammar ute på gardsplassen, og langs fortauet har demonstrantar samla seg. Dei hoiar og jublar.

Basert på to videoklipp som er breitt sirkulerte på sosiale medium, har Reuters bekrefta at det er Khomeini sitt hus som står i brann, men ikkje når det blei filma.

Aktivistar i Iran seier at videoen er frå torsdag kveld, og at huset blei sett fyr på av demonstrantar. Dette skriv nyheitsbyrået AFP at dei har verifisert.

Demonstrantar skal også ha sett fyr på dette skiltet i byen Fuladshahr vest i Iran. Foto: OBTAINED BY REUTERS / Reuters

Nyheitsbyrået Tasnim, som støttar dei iranske styresmaktene, nektar derimot for at huset brann, hevdar at det heile er ein løgn.

Framleis flokkar iranarar til gatene og ropar «Død over diktatoren. Død over Khamenei.» Demonstrantar over heile Iran har kravd ein slutt på regimet sidan 16. september.

Det var då den iransk-kurdiske Mahsa Amini (22) døydde etter å ha blitt arrestert av det iranske moralpolitiet, fordi dei meinte ho hadde på hijaben feil.

Fleire demonstrantar dømde til døden

Protestane har gått føre seg i meir enn to månader. I samband med dei har 342 blitt drepne, 43 av dei barn, ifølge Iran Human Rights (IHR).

– Regimet har ikkje klart å kontrollere protestane trass i den valden dei har brukt. Når dei skyt, så ser vi likevel dagen etterpå at folket kjem ut, seier IHR-leiar Mahmood Amiry-Moghaddam.

– Så den fryktbarrieren som Iran sitt regime har satsa på i så mange år, med bruken av dødsstraff og undertrykking og sensur, den har rast saman.

Minst 14 000 demonstrantar har blitt arresterte. Parlamentet i Iran har skrive under på eit utsegn der dei ber domstalane handtere demonstrantane «bestemt».

– Det vi er bekymra for, er at dei som er arresterte blir dømde til døden. Det er ifølge offisielle nyheitskjelder minst fem personar som har blitt dømde.

Butikkane er på Teheran Bazaar grunna den siste bølga med demonstrasjonar, ifølge Reuters. Foto: WANA NEWS AGENCY / Reuters

I helga gav den iranske domstolen si første dødsstraff sidan demonstrasjonane starta.

Personen som er drepen blei blant anna dømd for «forsamling og konspirasjon med hensikt om å gjere lovbrot mot nasjonal sikkerheit», å «vera ein fiende av Gud» og for «korrupsjon på jorda». Dommen er ikkje rettskraftig.

Ifølge Iran Human Rights har minst 19 menn og ei kvinne fått tiltaler som kan føre til dødsstraff, og trur det reelle talet er høgare.

– Sparar ikkje på symbola

Ingen protest har vart så lenge sidan den iranske revolusjonen i 1979, då Khomeini tok makta.

For nokre år sidan var den minste fornærming mot den islamske republikken sine leiarar, og spesielt Khomeini, «ei raud linje ingen har kryssa», seier Amiry-Moghaddam.

No er det heller ikkje lenger snakk om enkeltsaker som hijabforbodet og moralpolitiet, men fundamentet for heile regimet, seier han.

– Khomeini har jo vore symbolet for alt den islamske republikken står for, på alle måtar. Vi har jo sett bilete av han bli brent og statuar av han bli øydelagde.

Ruhollah Khomeini hadde makta i Iran fram til han døydde i 1989. Foto: Raheb Homavandi / Reuters

– Desse er symbolske handlingar som viser at folk i Iran tek avstand frå heile konseptet av det regimet som Khomeini grunnla.

Ifølge Amiry-Moghaddam kan denne fasen av demonstrasjonane reknast som «starten på ein revolusjon».

– Ein har ikkje spart på noko symbolikk her, det er veldig tydeleg. Folk vil ikkje ha den islamske republikken.

Veit ikkje kven som står bak skyteangrep

Sidan Amini døydde, har demonstrasjonane i Iran fått mange nye ansikt på sosiale medium.

To av desse skal vere barn som blei drepne i skyteepisodar på onsdag, ifølge AFP.

Videoar og bilete av det yngste offeret, ein 9 eller 10 år gammal gut, er publiserte av statlege medium og menneskerettsorganisasjonar, men ikkje verifiserte.

Til saman er ni menneske drepne i to separate angrep i landsbyen Izeh. Ei stor folkemengd samla seg i landsbyen til ein samla gravferd fredag, ifølge AFP.

Offera for skytinga i landsbyen Izeh blei gravlagde i dag. Foto: ALIREZA MOHAMMADI / AFP

Det er framleis ukjent kven som står bak angrepa. Vitne skildrar ei gruppe personar på motorsyklar, som blant anna skaut inn i folkemengda på ein marknad.

Demonstrasjonane auka i styrke på tysdag, ifølge The Guardian, for å minnast «blodige november» i 2019.

Det var månaden fleire hundre menneske blei drepne i protestar mot høge bensinprisar i Iran.