AFP: Bortført svensk kvinne funnet død i Kongo

– Jeg kan bekrefte at politiet har funnet en kongoleser og to utenlandske personer som er døde, sa Kongos kommunikasjonsminister Lambert Mende tirsdag.

Kort tid senere bekreftet Mende overfor nyhetsbyrået AFP at de utlendingene var de savnede FN-ekspertene. Han sier en av de drepte hadde fått hodet skåret av.

Begge to ble funnet i en grunn massegrav, ifølge Mende.

Den svenske kvinnen forsvant sammen med sin amerikanske kollega og fire kongolesere, blant dem en tolk og sjåfør, den 12. mars.

Undersøkte menneskrettsbrudd

De to FN-ekspertene undersøkte anklager som vold og omfattende menneskerettighetsbrudd begått av den kongolesiske hæren og militsgrupper. Kongolesiske myndigheter har tidligere sagt at de to ble bortført av ukjente opprørere.

Det er første gang noensinne at FN-eksperter har forsvunnet i Kongo, ifølge Human Rights Watch.

De avdøde har ennå ikke blitt formelt identifisert, men ifølge Mende er det ingen andre utlendinger som har forsvunnet i området.

39 politifolk drept

Deler av Kongo, spesielt øst i landet, har opplevd vold, uroligheter og krigshandlinger i flere tiår. Volden i Kasai-provinsen representerer en ny utvidelse av de mange konfliktene som herjer området.

Militsen Kamwina Nsapu har siden i fjor kjempet mot regjeringsstyrker i område. Volden er blitt verre etter at sikkerhetsstyrker drepte lederen for militsgruppen i august. Over 400 personer er drept og over 200.000 drevet på flukt siden da.

Fredag ble 39 politimenn drept i et bakholdsangrep ved en landsby i området. Alle ble begravd i en massegrav.