AFP og HRW: Angrep på journalister i Libanon kom fra Israel

Syv journalister fra Reuters, Al Jazeera og AFP befant seg 13. oktober på Libanons sørlige grense til Israel.

De sto på toppen av en åpen åsrygg og dokumenterte krigshandlinger mellom den israelske hæren og de islamistiske militsgruppene Hizbollah, Hamas og Islamsk jihad.

Så, rett etter kl. 18.00, ble de truffet av to rakettangrep. Den 37 år gamle Reuters-journalisten Issam Abdallah mistet livet, og seks andre ble skadd.

Issam Abdallah poserer for et bilde i anledning bursdagen sin i 2020. Foto: STAFF / Reuters

AFP-journalist Christina Assi måtte amputere et ben som følge av skadene sine.

Ifølge to undersøkelser, en fra AFP og den uavhengige organisasjonen Airwars, og en fra menneskerettsgruppen Human Rights Watch (HRW), kom angrepet fra den israelske hæren.

Også libanesiske myndigheter etterforsker saken. Libanons informasjonsminister sier han nå vil legge frem saken for «relevante internasjonale institusjoner».

Erik Kroon fra Nederlands organisasjon for anvendt vitenskapelig forskning, har bidratt i etterforskingen på vegne av Reuters. Her peker han på et kart som skal vise banen for angrepet mot journalistene. Foto: EMILIE MADI / Reuters

– Visste, eller burde ha visst

Undersøkelsen fra HRW viser dessuten at angrepet var målrettet.

– Bevismaterialet indikerer sterkt at israelske styrker visste, eller burde ha visst, at gruppen de angrep, var journalister, sier HRW-etterforsker Ramzi Kaiss.

Amnesty International sier angrepet nå må etterforskes som en krigsforbrytelse. Også Reportere uten grenser (RSF) har slått fast at angrepet var målrettet og kom fra den israelske hæren.

Foto: ISSAM ABDALLAH / Reuters

Det har også blitt meldt om liknende angrep i området 9. oktober og 13. november.

Siden 7. oktober, har 63 journalister mistet livet i krigen i Midtøsten. 56 av dem var palestinske, 4 israelske, og 3 libanesiske. Det viser en kartlegging fra Den internasjonale komiteen for å beskytte journalister (ICPJ).

Omtrent like mange journalister mistet livet under den 20 år lange krigen i Afghanistan.

Journalister skal være beskyttet på lik linje med sivile i krigssoner, selv når arbeidet deres bringer dem nær kamphandlingene. Det er tydelig prinsipp i folkeretten, slått fast i artikkel 51 og 79 av Génève-konvensjonens første protokoll.

Erik Kroon fra Nederlands organisasjon for anvendt vitenskapelig forskning viser haledelen på en stridsvogngranat i Den Haag etter undersøkelser. Foto: EMILIE MADI / Reuters

Granatene som ble brukt, brukes kun av den israelske hæren

Restene etter en 120 millimeters granat er sentrale i AFP-undersøkelsen.

Restene ble funnet nær kroppen til Abdallah, og alle ekspertene er enige om at typen granat kun brukes av de israelske stridsvognene Merkava.

Nyhetsbyrået har blant annet studert satellittbilder som viser at israelske stridsvogner opererte i området angrepet kom fra i denne perioden, den israelske landsbyen Jordeikh.

Amnestys undersøkelser viser at alle journalistene gikk med beskyttelser tydelig markert med «presse». Reuters sin blå bil var markert med kontrasterende gul teip der det sto «TV».

En bil tilhørende Al Jazeeras TV-team befinner seg utenfor den libanesiske landsbyen Alma Al Chaab, rett før et rakettangrep. Bildet er tatt av den drepte journalisten Issam Abdallah for Reuters. Foto: ISSAM ABDALLAH / Reuters

Eksperter: – Svært usannsynlig med en feil

Flere vitner har også fortalt at det ikke var noen form for militær aktivitet i det området der journalistene befant seg.

Ekspertene sier det er svært usannsynlig at israel, med sine avanserte etterretningsmuligheter, angrep journalistene ved en feil.

Bilder viser at en drone og et helikopter fra IDF fløy lavt over området før angrepet.

– Et skudd traff kameramannen direkte, mens det andre skuddet traff en av journalistenes biler, så jeg tror vi kan avskrive idéen om at dette var et tilfeldig angrep, eller et uhell, sier Chris Cobb Smith, en sikkerhetskonsulent og tidligere britisk artillerisoldat.

Cobb Smith er en av seks våpeneksperter og etterforskere med erfaring fra krigssoner som har analysert bevismaterialet i saken.

Kisten til Issam Abdallah bæres gjennom landsbyen El Khiam i Libanon 14. oktober. Foto: FADEL ITANI / AFP

At det var to forskjellige rakettnedslag med 37-sekunders mellomrom, styrker også teorien om at angrepet ble utført med vilje, sier ekspertene.

IDF har nektet for at de utfører målrettede angrep på journalister, men uttalte dagen etter angrepet at de er lei seg for at journalisten ble drept, og at de etterforsker hendelsen.

Erik Kroon viser en pressevest som har blitt undersøkt for eksplosive stoffer. Foto: EMILIE MADI / Reuters

– Plutselig følte jeg ikke beina mine

Journalistene som var på stedet beskriver svært rolige arbeidsforhold frem til angrepet.

– Vi hadde tilbragt en time med å filme en fjern søyle med røyk langt unna mot sør, og noen israelske rakettangrep på noen åser sørøst. Så snudde vi kameraene våre vestover rett etter kl. 18.00, og plutselig ble vi truffet. Det kom fra ingensteder, forteller AFP-journalist Dylan Collins.

AFP-journalist Christina Assi i et selvportrett fra 13. oktober. Foto: CHRISTINA ASSI / AFP

Hans hardt hardt skadde kollega, Christina Assi, beskriver hendelsesforløpet slik:

– Vi var i et åpent område, alle hadde på seg hjelmer og vester, vi gjorde bare jobben vår... og vi hadde en trygg avstand til frontlinjen. Plutselig ble alt hvitt... jeg mistet følelsen i beina, og jeg beynte å rope om hjelp.

AFP-journalist Dylan Collins snakker under en pressekonferanse sammen med HRW og Amnesty om angrepet mot journalister 13. oktober. Collins forsøkte å redde Assi ved å skru igjen såret henens med en turnikett da det andre rakettangrepet fant sted. Foto: - / AFP

Al Jazeera-journalist Carmen Joukhadar kommer med et ytterligere vitnesbyrd:

– Jeg gikk live for å rapportere om de israelske angrepene, og jeg hadde nettopp sagt at det ikke var noen raketter som kom fra libanesisk side. Vi var på toppen av en åsrygg, i et åpent område, uten noen raketter eller militære mål i nærheten, sier hun.