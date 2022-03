Jenter i ungdomsskolealder har vært nektet undervisning helt siden Taliban grep makten i landet i august i fjor.

Nå var endelig tiden igjen kommet for klasseromsundervisning i hovedstaden Kabul og flere av de andre provinsene. Men bare noen timer etter at jentene møtte opp, ble de sendt hjem igjen.

Dette bekreftes av Taliban.

Utdanningsdepartementet sendte onsdag morgen ut en melding om at alle landets skoler for jenter skal holdes stengt inntil det foreligger en plan som er i samsvar med islamsk lov og afghansk kultur.

– Vi informerer om at alle ungdomsskoler for jenter og alle skoler hvor det er kvinnelige elever fra 6. trinn og opp er stengt inntil videre, heter det i meldingen gjengitt av nyhetsbyrået Bakhtar.

I flere provinser er også barneskolen stengt, da mange skoler i landet er en kombinasjon av barne- og ungdomsskole.

Vestlige land har gjentatte ganger krevd at jentene igjen må få undervisning, og Taliban hevder at dette hele tiden har vært planen.

Islamist-bevegelsen har imidlertid insistert på at undervisningen for tenåringsjentene må skje i tråd med islamske prinsipper.

Var på vei til skolen

Beslutningen ble annonsert på sosiale medier, da jenter over hele Afghanistan allerede var på vei til skolen, ifølge Afghanistankomiteen som er på plass i Afghanistan.

Generalsekretær Liv Kjølseth i Afghanistankomiteen.

– Da vi kjørte til kontoret, så gikk jentene i gatene på vei til skolen. Vi har også hørt at noen av skolene åpnet, sier generalsekretær Liv Kjølseth i Afghanistankomiteen.

Men etter få timer skal alle skoler ha stengt dørene.

– Utdanning av afghanske jenter er fortsatt i fare. Natten før millioner av jenter skulle begynne sin første skoledag, grep religiøse ledere inn og gjeninnførte restriksjoner for utdanning av jenter på ungdomstrinnet, sier Kjølseth.

Få kan skrive og lese

Bare tre av ti afghanske kvinner over 15 år kunne lese og skrive i 2018, ifølge en rapport fra Unesco. Over halvparten av den voksne befolkningen var fortsatt analfabeter for tre år siden.

Redd Barna skriver i en pressemelding at de er forskrekket over at skolene fortsetter å være stengt for jenter.

– Hver dag skolene er stengt for jentene blir de nektet deres grunnleggende menneskerettigheter, sier regiondirektør i Redd Barna, Hassan Noor Saadi.