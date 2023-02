I den bitende Kabul-kulden triller Ismail Mashal på en tretralle. Han ser ut som en av de mange frukt- og grønnsakselgerne i den afghanske hovedstaden. Men utdanningsaktivisten selger ikke grønnsaker.

– Jeg har med bøker fra skolen min. Jeg skal dele dem ut gratis i Kabuls gater, sier Mashal i et videoklipp han har sendt til NRK.

ARRESTERT: Professor Ismail Mashal deler ut bøker til jenter i Kabul kort tid før Talibans sikkerhetsstyrker hentet ham på gata.

For bare et par måneder siden drev Mashal en høyskole. Han underviste over 450 studenter – mange av dem kvinner. Men i desember i fjor stengte Taliban dørene til universitetene for kvinner.

Protest på TV

Da gjorde Mashal noe som gjorde ham verdenskjent. Midt i en direktesending på Afghanistans mest sette TV-kanal, Tolo News, rev han i stykker vitnemålene sine i protest mot utdanningsforbudet for kvinner.

– I dette landet er ikke utdanning verdt noe, sa professoren gråtkvalt på TV.

– Når søstrene og mødrene våre ikke får studere, vil heller ikke jeg undervise. Derfor river jeg i stykker vitnemålene mine. Det fins ingen annen løsning.

Klippet med den engasjerte professoren gikk viralt. Siden har han vært en av de argeste kritikerne av Talibans skoleforbud. NRK møtte professoren i Kabul for et par uker siden.

– 20 millioner afghanske kvinner har rett til utdanning. Den retten har de fått av Gud, islam og koranen. Ingen kan den retten fra dem.

ENGASJERT: Professor Mashal står på barrikadene for afghanske kvinner. Han krever at alle kvinner får lov til å studere igjen. Foto: AFP

Torsdag tok han til gatene i Kabul for dele ut noen av de 20.000 bøkene han har på den nedlagte skolen.

Men han rakk bare å møte noen få unge jenter og kvinner som tok imot bøkene hans med stor interesse. For plutselig dukket Taliban opp.

Arrestert av Taliban

– Vi ble omringet av et titalls politimenn. De tok trallen til professor Mashal, sier en av støttespillerne hans på telefon fra den afghanske hovedstaden til NRK.

– Politiet ga oss ingen forklaring før de tok ham med seg, sier mannen vi har valgt å anonymisere.

NRK har sett en mobilvideo som viser at Talibans politifolk tar med seg både professoren og trallen hans.

Talibans soldater tok med seg professor Mashal torsdag. Han er fortsatt ikke løslatt. Foto: MOHD RASFAN / AFP

Taliban bekrefter overfor NRK at aktivisten ble anholdt.

– Rundt klokken 12 torsdag ettermiddag ble professor Mahshal oppsøkt av våre betjenter. Da var en stor folkemengde og et kobbel med journalister samlet rundt ham på gata, sier Khalid Zadran, talsmann for Kabul-politiet.

Kabul-politiet mener professorens bokstunt ble oppfattet som en demonstrasjon av Talibans politibetjenter. Demonstrasjoner krever spesielle tillatelser fra Taliban.

– Folk må søke før de kan demonstrere. Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er sårbar. Vi pleier derfor å sende med sikkerhetsstyrker for å beskytte de som vil demonstrere lovlig.

POLITI-TALSMANN: Khalid Zadran bekrefter overfor NRK at Mashal ble arrestert og tatt med til en politistasjon.

– Men professor Mashal demonstrerte ikke. Han delte ut bøker.

– Våre betjenter fikk ikke med seg det. De så bare at det var oppstyr rundt ham. De oppfattet det som en demonstrasjon. Han hadde samlet en stor folkemengde og pressefolk rundt seg. Derfor avbrøt vi ham og tok ham med til en samtale på den lokale politistasjonen, sier polititalsmannen til NRK.

BOKTRALLE: Ismail Mashal drev egen høyskole for to måneder siden. Nå deler han ut gratis bøker til jenter og kvinner.

– Er det ulovlig å dele ut bøker på gata?

– Som sagt, våre betjenter trodde han hadde organisert en demonstrasjon. Derfor tok vi ham inn til en samtale hvor vi forklarte ham reglene våre.

Anklages for oppvigleri

Noen timer etter anholdelsen tvitret talsmannen for informasjonsdepartementet til Taliban følgende:

– Professor Mashal, som den senere tiden har drevet en utspekulert kampanje for å oppildne folk mot regimet, hadde samlet en stor folkemengde og pressefolk rundt seg på gaten. De sperret veien. Sikkerhetsstyrker tok ham med seg for avhør, skriver Abdul Haq Hammad.

Taliban-toppen sier at han besøkte professoren på politistasjonen.

– Han ble tatt godt vare på. Han fikk snakke med familien sin. Jeg oppfordret ham til å slutte med oppvigleri mot regimet vårt. Han sa seg enig, skriver Taliban-talsmannen.

Men nå har det gått fire døgn siden han ble anholdt, og professoren er fortsatt ikke løslatt.

Talibans talsmenn har ikke svart på våre henvendelser om når Mashal blir løslatt.

Afghanske kvinner har protestert høylytt mot utdannings- og jobbforbudet til Taliban. Foto: AFP

Da NRK intervjuet professoren for noen uker siden kritiserte han Taliban for å være besatt av kvinner.

– Taliban sier at kvinner ikke skal få gå på skole eller ta utdanning. Det er idioti. De har gjort kvinner til den store fienden, fremfor å løse problemene Afghanistan står over.

Kjemper for kvinner

Taliban tok makten i Afghanistan for 1,5 år siden. I løpet av den tiden har de stengt skoler for jenter over 12 år. Kvinner får ikke ta utdanning. De kan ikke velge hva slags jobber de vil ha. De har forbud mot å være i parker, og dra på treningssenter. Og, de får stadig begrensninger på hvor de kan bevege seg i landet.

Taliban krever at selv kvinnelige utstillingsdokker dekkes til. Her fra en kjolebutikk i Kabul. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

Mashals kvinnelige studenter er dypt frustrerte og ringer ham daglig.

– De sier at de har fått psykiske problemer av urettferdigheten. Hvorfor skal de ikke få gå på skole? Hva er synden deres, spør de meg, sier professoren som mener Talibans krig mot kvinner kan få alvorlige konsekvenser for det afghanske samfunnet.

– Hvis Taliban ikke åpner dørene til universitetene for kvinner, kan de like godt sette portene til fengslene på vidt gap. Anarki, elendighet og fattigdom vil prege et samfunn uten utdanning.