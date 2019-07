Afghansk nettavis: Norge ønsker å være vert for Afghanistan-drøftinger

Under møtet er Norge trukket fram som et sted, der fredsprosessen kan fortsette.

Afghanske TOLOnews viser til kilder, som sier at Norge nå står på lista over land som er interessert i å være vertskap for offisielle fredsforhandlinger om Afghanistan. Nettstedets sjef er deltaker på møtet.

Utenriksdepartementet sier til NRK at Norge har i en årrekke ført et aktivt fredsdiplomati i Afghanistan-konflikten.

– Vi vil ikke kommentere rykter. På generelt grunnlag er Norge villig til å bistå på konstruktivt vis, skriver pressetalsperson Mari Bangstad.

Hvilken rolle Norge eventuelt inntar, er helt avhengig av hva partene ønsker, heter det fra Utenriksdepartementet.

Tredje runde

Tyskland og Qatar arrangerer den to-dager lange samlingen, som kalles «den mellom-afghanske dialogkonferansen».

Til stede i Qatars hovedstad Doha er over 50 delegater fra Afghanistan og 17 representanter for opprørsbevegelsen Taliban. De diskuterer hva som må til for en fredelig framtid i det krigsherjede landet.

Taliban sier at alle deltar som privatpersoner.

Afghanistans viseutenriksminister Hekmat Khalil Karzai er med for første gang. Han har tidligere ledet regjeringsdelegasjonen, som forhandlet med Taliban i 2015.

Det er tredje runde med slike dialogmøter. Under de to første samlingene, som ble holdt i Moskva, deltok ingen fra regjeringen.

Det er nå to parallelle forsøk på å finne en fredelig løsning i Afghanistan.

I den ene forhandler USA direkte med Taliban. I den andre, offentlig kjente sporet møtes politikere og Taliban til dialogmøtene.

Afghanistans tidligere president Hamid Karzai har vært med, men felles for begge prosessene er at den afghanske regjeringen har vært fraværende.

Ønsker norsk hjelp

USAs spesialutsending for afghansk forsoning, Zalmay Khalilzad, har tidligere i sommer ønsket norsk hjelp velkommen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Khalizad skriver at mellom-afghanske fredsforhandlinger kan ha nytte av norsk støtte.

I morgen gjenopptas forhandlingene mellom USA og Taliban. Dette er sjuende runde med slike møter. De omtales som produktive.

Khalilzad skriver på sosiale medier at det er gjort framskritt i alle fire spørsmål som ligger på bordet: antiterror tiltak, tilbaketrekking av soldater, deltakelse i mulige mellom-afghanske forhandlinger og en permanent våpenhvile.