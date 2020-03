Afghanistans president nekter å løslate Taliban-fanger nå

Amerikanske kilder opplyste sist helg at representanter for Taliban og den afghanske regjeringen etter planen skal sette seg ved forhandlingsbordet i Oslo tirsdag 10. mars.

To medlemmer av Talibans forhandlingsdelegasjon gratulerer hverandre etter undertegning av avtalen med USA 29. februar. Blant afghanere er meningene delte om avtalen. Foto: Hussein Sayed / AP

Norge har lenge vært nevnt som mulig tilrettelegger for slike forhandlinger, og Utenriksdepartementet bekrefter at de har stilt seg til rådighet.

Ifølge kilder i departementet er det imidlertid ingenting som tyder på at de afghanske utsendingene vil være på plass i Oslo tirsdag.

– Vi vet foreløpig ingenting, sa en kilde i departementet til NTB fredag.

Strid om fanger

Taliban inngikk 29. februar en avtale med USA, som åpner for at de amerikanske styrkene skal trekkes ut av Afghanistan innen 14. måneder.

Avtalen åpner også for direkte forhandlinger mellom opprørerne og den afghanske regjeringen, men Taliban krever først løslatelse av 5.000 fanger. Selv tilbyr de seg å løslate 1.000 fanger.

President Ashraf Ghani nekter å gå med på dette og krever garantier for at løslatte Taliban-fanger ikke vender tilbake til slagmarken.

Lørdag understreket Ghani at fangeutvekslingen forutsetter «en åpen prosess og klar mekanisme», noe det hittil ikke har vært forhandlet om.

Talibans sjefforhandler Mulla Abdul Ghani Baradar (midten) forlater møtet i Qatars hovedstad, Doha, etter å ha undertegnet avtalen med USA. Foto: Giuseppe Cacace / AFP

Avtalen er uklar

Taliban mener at avtalen de inngikk med USA forplikter den afghanske regjeringen til å løslate fanger.

Men teksten i avtalen er ikke klinkende klar.

USAs utenriksminister Mike Pompeo har gjort slik president Trump ønsket, nemlig å legge grunnlaget for at amerikanske soldater trekkes ut av USA. Spørsmålet er hva som skjer hvis ikke den afghanske regjeringen og Taliban følger opp med en avtale. Foto: Giuseppe Cacace / AFP

Der står det at USA vil «samarbeide med de relevante partene om en plan for rask løslatelse av fanger». Så legges det til at løslatelsen vil skje før «de intra-afghanske samtalene» starter 10. mars.

Det kan virke som om begge parter har skjønt at dette er litt urealistisk, men har villet ha det som et prinsipielt mål. Det «å samarbeide om en plan» peker ut over en tidsramme på ti dager.

Krangler om hvem som skal forhandle

President Ghani har tidligere sagt at det ikke bør være mer enn åtte personer i teamet som skal forhandle med Taliban. Han gjentok i dag løftet om at navnene skal være klare 10. mars.

Men direktør i den avtroppende nasjonale samlingsregjeringen, Abdullah Abdullah, har sin egen liste over hvem som bør delta i forhandlingene.

Abdullah Abdullah annonserer at han vil danne en parallell regjering. Også i 2014 nektet han å erkjenne at han tapte presidentvalget. Da endte det med et kompromiss. Ghani ble president, Abdullah ble "administrerende direktør" i regjeringen. Foto: Wakil Kohsar / AFP

Abdullah hevder at det var han som vant presidentvalget i september, trass i at valgkommisjonen har konkludert med at Ghani fikk flest stemmer. Abdullah har varslet at han vil danne sin egen regjering.

Mandag skal Ashraf Ghani etter planen tas i ed som president for andre gang. Det virker lite sannsynlig at de to rivalene klarer å bli enige om en felles forhandlingsdelegasjon før tirsdag.

Fortropp sendt til Taliban

En fortropp med seks medlemmer har reist til Qatars hovedstad, Doha, for å forberede samtalene. Taliban har et representasjonskontor i Doha. Det er uklart om utsendingene har møtt Talibans representanter.

En talsmann for Det nasjonale sikkerhetsrådet i Kabul, Javid Faisal, bekrefter at regjeringen har dannet «en gruppe for direkte kontakt» med Taliban. Men den har ikke fullmakt til å forhandle om løslatelse av fanger.

IS-angrep drepte 32

I går ble minst 32 mennesker drept i et angrep i forbindelse med en minnehøytidelighet for en sjiamuslimsk leder i hovedstaden Kabul. Abdullah Abdullah var til stede, men ble ikke såret.

IS har tatt på seg ansvaret. De stod bak et lignende angrep i fjor. IS-soldatene er sunnimuslimer.

Slektninger begraver et av ofrene for fredagens IS-angrep i Kabul. Foto: Omar Sobhani / Reuters

I avtalen med USA forplikter Taliban seg til å sørge for at afghansk territorium ikke blir brukt av utenlandske terrororganisasjoner.

Kamper mellom Taliban og regjeringsstyrker

Men Taliban har selv gjenopptatt angrepene på afghanske sikkerhetsstyrker. Ifølge The New York Times har de gjennomført 76 angrep i 24 afghanske distrikter i dagene etter undertegningen av avtalen med USA 29. februar.

Minst 66 mennesker er drept av Taliban, mens regjeringsstyrker skal ha drept rundt 20 Talibansoldater.

Den afghanske regjeringen satt tross alt ikke ved forhandlingsbordet i Qatar.