Afghanistan: Alle gutteskoler åpner. Taust om jentene.

Beskjeden fra det afghanske utdanningsdepartementet ble publisert på Facebook i dag.

En del skoler har holdt åpent i ukene etter Talibans maktovertakelse. Men svært mange har vært stengt.

Nå er altså beskjeden at alle gutter skal tilbake i klasserommene.

Jentene og kvinnelige lærere på de aktuelle trinnene blir ikke nevnt.

Tidligere har Taliban sagt at mannlige og kvinnelige universitetsstudenter kan fortsette studiene, men i separate klasserom.

Gutteklasse på en offentlig skole i Kabul. Et fåtall av skolene før Talibans maktovertakelse var rene gutte- eller jenteskoler. Bildet er fra 30. august. Foto: Aamir Qureshi / AFP

– Vi har ingen problemer med å gjøre slutt på den blandede undervisningen. Folket er muslimer, og det vil de akseptere, sa Talibans utdanningsminister Abdul Baqi Haqqani tidligere denne uka.

Der det er mangel på kvinnelige lærere, vil mannlige lærere kunne stå bak et forheng. Det er også mulig å bruke teknologiske hjelpemidler, la utdanningsministeren til.

Kvinnedepartementet nedlagt

Fredag ble det også klart at Taliban legger ned kvinnedepartementet.

Arbeidere byttet ut skiltene på bygningen, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

«Departementene for bønn, veiledning og fremming av dyd og forebygging av laster» står det på de nye skiltene.

Da Taliban hadde makten sist, ble departementet med et lignende navn kjent som Talibans moralpoliti. De sørget for en streng fortolkning av sharia, inkludert offentlig pisking og steining.

Kvinnelige medarbeidere som har forsøkt å gå på jobb, har i ukene etter Talibans maktovertakelse fått beskjed om å dra hjem.

Mange kvinner deltok i en demonstrasjon i Kabul 7. september. Demonstrantene ropte slagord mot Pakistan, som blir sett på som Talibans støttespillere mot den siste væpnede opposisjonen i Panjshirdalen. Flere kvinner ropte også slagord om inkludering. Foto: Wali Sabawoon / AP

Et lite mindretall kan lese og skrive

Bare tre av ti afghanske kvinner over 15 år kunne lese og skrive i 2018, ifølge en fersk rapport fra Unesco. Over halvparten av den voksne befolkningen var fortsatt analfabeter for tre år siden.

Likevel er dette en kraftig økning sammenlignet med situasjonen i 2001, da Taliban ble fjernet fra makten av den USA-ledede koalisjonen.

Under Talibanstyret fra 1996 til 2001 var det forbudt for jenter å gå på skolen. Taliban har forsikret om at det ikke vil gjenta seg.

I 2018 var 3,6 millioner jenter under utdanning. Men bare 16 prosent av skolene var på det tidspunktet rene jenteskoler.

Lykkelige jenter på en grunnskole i Kabul. Bildet er fra 27. mars i år. Foto: Rahmat Gul / AP

Taliban-styret i praksis

Taliban har i praksis styrt deler av Afghanistan i flere år før Kabuls fall i august.

Det har kommet mange rapporter om hvordan skoler for jenter, særlig jenter over 12 år, er blitt stengt.

Ei jente fra en videregående skole i Herat-provinsen forteller ifølge Time at Taliban sendte likkleder til jentene etter at de tok makten i distriktet.

Beskjeden var klar: – Jenter som fortsetter på skolen, vil bli kledd i disse.

Jenter på skole har vært mål for en rekke angrep de siste årene. 8. mai ble nær 100 jenter drept da terrorister fra IS-K angrep en skole med jenter fra Hazara-minoriteten i Kabul. Hazaraene er sjiamuslimer. 14 år gamle Ruqia Bakhshi var blant dem som overlevde. Taliban har ikke gjennomført selvmordsaksjoner mot skoler. Men de har altså truet jenter som går på skole. Foto: Stringer / Reuters

En annen videregående skole i Herat mottok brev med ordre om å stanse undervisningen av jenter. Brevene var stemplet med «Det islamske emiratet».

Allerede for et år siden rapporterte Afghanistans menneskerettighetskommisjon at nær halvparten av jentene i Faryab-provinsen ble nektet skolegang av Taliban.

Norske soldater hadde ansvaret for Natos stabiliseringsstyrke i Faryab fra 2005 til 2012.

Men bildet er slett ikke entydig. Bilder fra byen Herat etter Talibans seier 15. august viser en jenteklasse i arbeid.

Dette bildet fra 17. august viser skolejenter i arbeid i Herat. Foto: Aref Karimi / AFP

Det gjenstår å se om Talibans regjering vil tillate ulik utdanningspraksis i ulike deler av landet.