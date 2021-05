Afghanistan-kjenner: Blir ikke mye verre for kvinnene om Taliban tar makten på landsbygda

– Det er kamper flere steder i landet enn det har vært på en god stund. Siden jeg kom tilbake i 2013 har det blitt litt verre hvert eneste år. Det sier landdirektør i Afghanistankomiteen, Terje Watterdal, til NRK.

Han har jobbet med Afghanistan siden 1998 og bodd der de siste åtte årene. Lørdag reiste han igjen til Kabul etter noen uker i Norge.

Han kommer tilbake til et land der volden er verre enn på mange år. Innen september skal alle utenlandske styrker trekkes ut.

Fakta om Natos tilbaketrekning fra Afghanistan Ekspandér faktaboks USA og Nato har hatt styrker i Afghanistan siden høsten 2001 da de hjalp en allianse av krigsherrer til makten i Kabul.

På det meste hadde USA og Nato 150.000 soldater i landet.

Kampoperasjonene ble offisielt avsluttet i 2014, men alliansen har siden bistått afghanske sikkerhetsstyrker under deres kampoperasjoner.

USAs president Donald Trumps administrasjon inngikk i februar 2020 en avtale med Taliban og lovet at USAs og Natos styrker skulle forlate landet innen 1. mai 2021.

President Joe Biden har skjøvet på fristen, men har sagt at de siste styrkene skal være ute innen 11. september 2021.

De øvrige Nato-landene sluttet i midten av april opp om dette og lovet å starte tilbaketrekningen innen 1. mai.

USA har i dag rundt 2500 soldater i landet, og de øvrige Nato-landene har rundt 7000. Norge har rundt 95.

Den 20 år lange krigen i Afghanistan anslås å ha kostet minst 160.000 mennesker livet, blant dem over 43.000 sivile. Krigen har også kostet over 3500 utenlandske soldater livet, blant dem 2355 amerikanske og ti norske.(NTB)

Regjeringshæren må stadig mer klare seg selv og mange steder går det ikke bra.

Bare denne uken er minst 72 regjeringssoldater og 27 sivile drept. Så langt i mai er 359 regjeringssoldater og 231 sivile drept.

Ingen vet hvor mange Taliban-soldater som er drept. Men det er Taliban som er på fremgang. Fra hele landet kommer rapportene om at de overtar makten på landsbygda.

«Overgi dere eller dø»

Det amerikanske flagget blir senket på en base i Helmand-provinsen 2. mai i forbindelse med at USA trekker seg ut og overlater basen til afghanske regjeringsstyrker. Foto: AP

Laghman-provinsen i det østlige Afghanistan er et av områdene der Taliban lenge har stått sterkt.

Som en del av den USAs tilbaketrekking fra Afghanistan trakk amerikanske styrker seg ut av provinsen tidlig i mai, skriver New York Times.

Amerikanerne overlot sju små baser og forposter til afghanske regjeringsstyrker. De hadde lite mat, mindre ammunisjon og noen hadde ikke fått lønn på fem måneder.

Så snart amerikanerne var borte kom Taliban over hvete- og løkåkrene i provinsen og omringet regjeringsstyrkene.

De hentet inn eldre fra landbyene og sendte dem til regjeringssoldatene med en klar beskjed: «Overgi dere eller dø».

Etter et par uker hadde regjeringsstyrkene latt Taliban overta alle de sju basene. 120 soldater og politimenn hadde fått fritt leide mot å gi fra seg våpnene sine.

Afghanske regjeringsstyrker viser frem utstyret sitt på en base i utkanten av Kabul tidligere i måneden. Mye av dette utstyret havner nå i Talibans hender. Foto: Rahmat Gul / AP

Tar over våpen og ammunisjon

Scenene fra Laghman-provinsen går igjen andre steder i Afghanistan. I løpet av mai Taliban tatt over minst 26 forposter etter at regjeringen har overgitt seg.

– Regjeringen er ikke i stand til å redde sikkerhetsstyrkene. Hvis de slåss, blir de drept. Så de må overgi seg, sier Mohammed Jalal, en landsbyleder i Baglan-provinsen.

Blant de 26 er fire distriktssentre med lokale guvernører, politi og etterretningssjefer. For hver gang noen overgir seg styrkes Taliban og regjeringen svekkes.

Taliban har også tidligere forhandlet frem overgivelser, men aldri i slikt omfang som nå. Det skjer i provinser nord, øst og vest for hovedstaden Kabul.

Når regjeringsstyrkene trekker seg ut, overtar Taliban våpen, ammunisjon og kjøretøy.

Afghanske familier fotografert sist mandag etter at de hadde søkt tilflukt fra kamper mellom Taliban og regjeringsstyrkene på et marked i Mihtarlam i Laghman-provinsen. Foto: NOORULLAH SHIRZADA / AFP

Overlevelsesmekanisme

Landdirektør Watterdal har gjennom sine år i landet møtt flere som har skiftet side i konflikten.

– Et eksempel var en som tidligere var ansvarlig for utdanning i et distrikt for regjeringen vi jobber i, er nå ansvarlig for utdanning for Taliban i samme området, sier han.

Watterdal sier at det er en ganske lang tradisjon i Afghanistan for at man har skiftende allianser.

Det er en overlevelsesmekanisme at man ofte går med den sterkeste part, den man tror har størst mulighet til å vinne.

– Det er ikke nødvendigvis en skiftene lojalitet mot spesielle prinsipper eller en ideologi. Det er mer «Ok, det er kanskje der jeg får gjennomført mest av det jeg ønsker å gjøre eller at familien blir beskyttet», sier han.

Landdirektør i Afghanistankomiteen, Terje Watterdal, sammen med sjåføren Ata Gul i Ghazni. Foto: Sediq Hazrati / Afghanistankomiteen

Jobber i Taliban-områder

De aller fleste av prosjektene til Afghanistan-komiteen er ute på landsbygda. De er enten i områder som er omstridte eller i områder som er kontrollert enten av myndighetene eller av Taliban.

– De omstridte områdene er de vanskeligste for oss å jobbe i. Det farligste er når det er skiftende kontroll, sier Watterdal.

Han sier at de har et greit forhold både til regjeringen og til opposisjonen. Begge sider tar hensyn til arbeidet de gjør.

Watterdal forteller om et prosjekt i tre distrikter i Badakhshan-provinsen som i hovedsak er kontrollert av Taliban, men der det av og til er kamper.

Komiteen skulle dele ut mat i forbindelse med at det ikke var tilgang til mat i forbindelse med covid-19.

– Da stoppet de krigshandlingene da vi skulle inn slik at vi fikk delt ut mat til over 60.000 personer. Så sa de at «nå må dere ut» og da dro vi ut, mens de fortsatte krigshandlingene, forteller han.

En blodig turban og et hodeplagg etter et bombeangrep på en moske i Kabul i mars. 12 personer ble drept i angrepet, ett av mange i landet de siste månedene. Foto: Rahmat Gul / AP

Må reise med mannlig familiemedlem

Afghanistankomiteen har rundt 700 ansatte og et budsjett på 70 millioner kroner i året.

Behovet er enormt. FN anslår at 17 millioner afghanere – rundt 42 prosent av befolkningen – vil være truet av sult i løpet av 2021.

40 prosent av komiteens ansatte er kvinner. Det er flest kvinner av alle organisasjonene som ikke «bare» jobber med kvinneprosjekter.

Watterdal sier at de allerede merker noen praktiske forskjeller der Taliban tar over. Det er blitt vanskeligere for de kvinnelige ansatte som reiser inn i disse områdene.

– For dem blir det vanskeligere å reise uten et mannlig nært familiemedlem som beskytter deres ære. Det gjør at kostnadene våre stiger fordi vi betaler for to stedet for en når folk reiser, sier han.

I en større sammenheng vil arbeidsforholdene ikke endre seg så mye. For eksempel driver komiteen helsefagskolene i samarbeid med myndighetene.

Der kommer de aller fleste studentene, flertallet av dem jenter, fra Taliban-styrte områder.

– Når det gjelder de store prosjektene vi driver som utdanning, helsearbeider-utdanning og prosjekter innen landbruk, vil det bety ganske lite om Taliban overtar makten i et område, sier han.

Afghanske politimenn med en tilfangetatt Taliban-soldat i mars 2008. 13 år senere er maktforholdet snudd mange steder etter at Taliban nå kontrollerer rundt halvparten av landet. Foto: Goran Tomasevic / Reuters

Konservativt på landsbygda

Watterdal mener at når man snakker om alle rettighetene som kvinnene kommer til å miste dersom Taliban kommer tilbake til makten, handler det først og fremst om kvinnene i byene.

– Kvinnene på landsbygda har aldri hatt noen særlige rettigheter, sier han.

Han sier at hvis man bor på landsbygda så opplever man ofte et regjeringsapparat som er ekstremt korrupt, veldig konservativt og veldig reaksjonært.

Motsatsen er et veldig konservativt og veldig reaksjonært Taliban, men som er noe mindre korrupt.

Da ser mange at regjeringen ikke tilbyr noen ny ideologi og et nytt samfunnssystem og velger i stedet å gå til de som er litt mindre korrupte og tilbyr en form for lov og orden.

– I dag er det mindre korrupsjon i Taliban-områder enn i myndighetsområder, men det kan endre seg om Taliban tar over makten, seier Watterdal.

Selv om de nå har kontroll over rundt halvparten av landet, er det er store og sterke krefter som er mot Taliban.

– Men det eneste de har til felles er at de er mot Taliban. Ellers er de egentlig bitre fiender. Det gjør at regjeringen står svakt i en del områder, men også fordi de ikke alltid kommer med reelle alternativer til Taliban, sier landdirektøren.