AfD-landsmøte: Sammenstøt mellom politi og demonstranter

En stor gruppe demonstranter forsøkte tidlig lørdag morgen å bryte seg gjennom politisperringer ved messehallen i byen Essen der landsmøtet holdes.

Politiet brukte pepperspray og batonger for å stoppe dem, opplyser en talskvinne for politiet.

«Flere demonstranter hvor noen hadde dekket ansiktet, angrep sikkerhetsstyrkene. Flere ble arrestert», skriver det lokale politiet på X, ifølge nyhetsbryået AFP.

Ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland, AfD, møtes til landsmøte etter at partiet fikk rekordoppslutning ved EU-valget.

AfD fikk 15,9 prosent av stemmene på tross av flere skandaler i forkant av valget.

Partiet fikk dermed høyere oppslutning enn statsminister Olaf Scholz sosialdemokratiske parti, SPD.

Om lag 600 AfD-politikere deltar på landsmøtet. Partiets to nåværende ledere, Alice Weidel og Tino Chrupalla, ønsker gjenvalg.

Samtidig er bortimot 100.000 demonstranter i byen for å protestere mot det innvandringskritiske partiet.

Flere delegater fra Afd eskorteres til landsmøtet av politet. Foto: Henning Kaiser / AP

Flere delegater måtte eskorteres av politiet fra hotellet til landsmøtet på grunn av demonstrantene, ifølge det tyske nyehetsbyrået dpa, skriver AP.

Partiets leder, Weidel, sa til delegatene under åpningstalen at «det som foregår der ute, har ingenting med demokrati å gjøre».

Tusenvis av politifolk er utplassert i gatene. En offisiell kilde har advart om at «mulige voldelige ytre-venstre bråkmåkere» kan være blant demonstrantene.

En av lederne av ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland, Alice Weidel, på talerstolen på landsmøtet i Essen. Foto: Bernd von Jutrczenka / AP

Utestenging

Alternativ for Tyskland har slitt med flere skandaler den siste tida.

Maximilian Krah var opprinnelig partiets førstekandidat til EU-parlamentet, men ble utestengt fra partiets delegasjon.

Han har blitt etterforsket for å ha mottatt penger fra kilder i Russland og Kina, skriver DW. I tillegg ble en av medarbeiderne hans arrestert mistenkt for å spionere for Kina.

Krah avviser å ha gjort noe galt.

Han har også kommet med uttalelser som er blitt oppfattet som støtte til nazistene.

– Ikke alle som bar en SS-uniform under krigen, «er automatisk en forbryter», sa Krah til en italiensk avis.

Uttalelsene førte blant annet til at AfD ble utestengt fra ytre høyre-grupperingen Identitet og Demokrati (ID) i EU-parlamentet.

Trass i at AfD har utestengt sin omstridte leder Maximilian Krah fra partiets parlamentsdelegasjon, blir de altså holdt ute i kulda.