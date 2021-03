Advokaten til George Floyds familie til NRK: – Hvis det ikke blir endring, vil det brenne

– Denne rettssaken er viktig, ikke bare for USA, men for verden, sier Justin Miller.

Han er en av advokatene som representerer George Floyds familie.

NRK møter ham utenfor rettslokalet der rettssaken mot politibetjenten Derek Chauvin nå er i gang.

Politimannen holdt kneet sitt mot nakken til afrikansk-amerikaneren George Floyd. Over 20 ganger ropte Floyd at han ikke fikk puste, mens han lå i bakken med politimannens kne mot nakken.

I retten viste Floyds advokat til en obduksjonsrapport som peker på kvelning som dødsårsak.

Chauvin er tiltalt for uaktsomt og forsettlig drap. Det strengeste tiltalepunktet har en strafferamme på 40 år i fengsel.

Også de tre andre politimennene som var til stede under arrestasjonen er siktet for å ha bidratt til drapet.

Mener Chauvin gjorde som han skulle

Flere demonstranter har møtt opp for å vise sin støtte til familien, men det hele foregår i en fredfull atmosfære.

Miller mener utfallet av rettssaken vil forme USA i fremtiden. For mange handler denne saken om USA er klar til å ta et oppgjør med rasisme og politivold:

– Denne rettssaken vil vise om USA er klare for endring, eller skal stå fast ved det vi har gjort i alle år og som ikke har fungert, sier han til NRK.

Justin Miller snakker til pressen sammen med advokatteamet og familien til George Floyd. Foto: Veronica Westhrin / NRK

I går var første dag av rettssaken hele USA kommer til å følge med på de neste ukene, og det er ventet at den vil vare i to til fire uker.

Derek Chauvin erklærte seg ikke skyldig i retten. Chauvins advokat Jerry Blackwell mener Floyd døde av andre årsaker enn kvelning. I retten pekte han på at Floyd brukte tunge smertestillende, at han hadde en hjertesykdom og at adrenalin kan ha bidratt til at han mistet livet.

Første dag sa forsvarer Eric Nelson at Derek Chauvin gjorde akkurat det han hadde blitt trent til å gjøre i løpet av sin 19-årige karriere.

Frykt for opptøyer

Advokaten som representerer familien til Floyd er imidlertid optimistisk med tanke på utfallet, men frykter konsekvensene derom Chauvin ikke blir dømt:

– Jeg tror vi er klare for endring, og jeg tror vil må ha endring. Det Minnesota viser deg er at hvis det ikke blir endring, vil det begynne å brenne. Mennesker vil ha det vondt og byer vil ikke forandre seg, slik de burde. Så vi må ha endring. Det er tid for det, sier han.

Mange NRK snakker med frykter opptøyer når dommen foreligger. Det er allerede et voldsomt sikkerhetsopplegg rundt rettsbygningen, som er omgitt av et stort jerngjerde.

Familien til George Floyd og advokatene hans har ett mål med saken:

– Vi vil se at politimannen Chauvin får maksimalt antall år han kan få. Vi tror juryen vil gjøre jobben og har troen på dem, men vi vil også se lovene og politiet i dette landet endre seg, avslutter han.