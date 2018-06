Advokat: – Situasjonen for Frode Berg er blitt vanskeligere

– Situasjonen for Frode Berg er blitt vanskeligere. Berg har det veldig tungt psykisk.

Det sier den spionsiktede nordmannens russiske advokat, Ilja Novikov, til NRK.

Det russiske sikkerhetspolitiet FSB har satt en ny etterforsker på saken. Vedkommende har blant krevd at Berg samarbeider mer med etterforskerne hvis han skal få snakke med familien på telefon, forteller Novikov.

– Frode Berg snakket med sin kone siste gang i april sier advokat Ilja Novikov til NRK.

Berg har vært inne til avhør bare en gang siden siste varetektsfengsling i begynnelsen av mai. Det forteller at etterforskerne ikke forhaster seg sier Novikov.

Advokaten sier også at etterforskningen kan trekke ut i tid og at rettssaken kanskje ikke kommer opp før våren 2019.

BEKYMRET: Frode Bergs russiske advokat Ilja Novikov er bekymret for nordmannens situasjon. Her er han fotografert utenfor byretten i Moskva i april. Foto: Morten Jentoft

Ankesak behandles i retten

Det er anken etter at Berg ble varetektsfengslet for tre nye måneder i begynnelsen av mai, som skal behandles i dag. Ankebehandlingen skulle etter planen starte klokken 9 norsk tid, men har blitt utsatt.

Det var Frode Berg og hans forsvarere som ba om løslatelse mot kausjon. Dersom han blir løslatt må han fortsatt bli i Moskva så lenge etterforskningen pågår.

Krav om løslatelse mot kausjon har tidligere blitt avvist. Begrunnelsen til domstolen forrige gang var at når noen er anklaget for spionasje i Russland, må vedkommende alltid sitte i varetekt til rettssaken kommer opp.

I forkant av dagens rettsrunde er Bergs støttespillere forsiktige optimister.

– Vi håper jo selvfølgelig på det beste, men vi er ikke veldig optimistiske. Det synes jeg det er veldig greit å få sagt. Noen har spekulert i om VM i fotball kan ha noe å si her, men jeg tror ikke dette er på det planet, sier talsmannen for støttegruppa Hjelp Frode Berg hjem, Øystein Hansen, til NTB.

BYRETTEN: Her, i byretten i Moskva, behandles anken i dag. Foto: Morten Jentoft / NRK

– På oppdrag for etterretningstjenesten

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg ble pågrepet av FSB på Teaterplassen i Moskva 5. desember 2017 og siktet for spionasje.

Anklagene mot Berg går på at han skal ha mottatt hemmelige dokumenter som inneholdt opplysninger om den russiske marineflåten. Berg har selv sagt at han var på oppdrag for norsk etterretningstjeneste da han ble pågrepet.

Spionsiktelsen etter paragraf 276 i den russiske straffeloven har en minstestraff på ti års fengsel.

Kan trekke ut med rettssak

Saken mot Berg etterforskes fortsatt av det russiske sikkerhetspolitiet. Bergs russiske advokat Ilja Novikov frykter at en rettssak mot Berg først kan starte til våren

I slutten av april håpet Novikov på en forståelse mellom Norge og Russland om en mulig utveksling av Berg når en fellende dom er klar.

– Alt som skjer videre avhenger av dette. Går det slik, kan russiske myndigheter avslutte etterforskningen og vi kan få en rettssak og en dom. Det skjer trolig en gang til høsten, sa advokaten.