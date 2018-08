Advokat: – Cohen tilbyr "interessant" info for Russland-etterforsking

– Eg kan fortelje dykk at det han veit, det han var vitne til, vil vere til nytte for spesialetterforskar Mueller, sa advokat Lanny Davis da han nyleg vart intervjua av «Good Morning America».

Mueller vart utnemnd 17. mai 2017 for å leie etterforskinga av «den russiske regjeringas innsats for å påverke det amerikanske presidentvalet i 2016 og relaterte spørsmål».

SJÅ HEILE PERSONGALLERIET HER: Trump og Russland-skuldingane

Cohen erklærte seg i går skuldig på åtte tiltalepunkt, mellom anna for å ha brote valkampfinansieringsreglane ved å betale «hysjpengar» til kvinner.

– Fekk beskjed om å gjere noko kriminelt

– Michael Cohen fekk beskjed om å gjere ei kriminell handling. Det vart ikkje gjort av Donald Trump fordi han hadde sidesprang med to kvinner, men fordi han ikkje ville at nyheita skulle kome ut dei siste to veken av valkampen. Det er ei kriminell handling, sa Davis.

Michael Cohen var advokat og fiksar eller «problemløysar» for Donald Trump i mange år. Han handterte juridiske flokar i eigedomsbransjen, og har tidlegare sagt han vil stoppe ei kule for presidenten.

Men etter kvart som han har hamna i juridisk trøbbel, har også forholdet til Trump surna. Førre månad sa han til ABC News at han vil sette familien og landet først.

Cohen erklærte seg i går også skuldig i banksvindel og skattesvik.

Fakta om Michael Cohen-saken Ekspandér faktaboks Michael Cohen, født 25. august 1966, var advokat for Donald Trump fra 2006 fram til mai 2018, én måned etter at den føderale påtalemyndigheten i New York startet sin etterforskning av Cohen for brudd på valgloven og mulig økonomisk kriminalitet. 4. november 2016: The Wall Street Journal skriver at selskapet som eier National Enquirer, gikk med på å betale 150.000 dollar til tidligere Playboy-modell Karen McDougal for hennes historie omet påstått forhold til Trump i 2006, året etter at han giftet seg med Melania Trump.

12. januar 2018: The Wall Street Journal skriver at Cohen betalte 130.000 dollar til pornostjernen Stormy Daniels en måned før 2016-valget, som del av en avtale for å hindre henne fra å snakke om et påstått seksuelt forhold til Trump i 2006.

13. februar 2018: Cohen sier at han personlig betalte pengene til Daniels og at han ikke fikk dem dekket av Trump-organisasjonen eller valgkampapparatet.

5. april 2018: Trump avviser kjennskap til utbetaling til Daniels og sier det er noe Cohen selv må svare for.

9. april 2018 foretok FBI razzia mot Cohen. Det skjedde etter henvisning fra spesialetterforsker Robert Mueller, som etterforsker russisk innblanding i 2016-valget. Under razziaen ble det beslaglagt materiale knyttet til ulike emner, blant dem utbetaling fra Cohen til Daniels.

2. mai 2018: Trumps nye advokat Rudolph Giuliani sier at Trump i etterkant dekket utbetalingen til Daniels og at utbetalingen ikke var brudd på loven om valgkampfinansiering.

21. august 2018: Cohen erklærer seg skyldig i åtte tiltalepunkter: Fem tilfeller av skatteunndragelse, ett tilfelle av falsk forklaring overfor en finansinstitusjon, ett tilfelle av unndragelse av inntektsskatt, og ett tilfelle av å ha foretatt utbetalinger i forbindelse med valgkamp til både Daniels og McDougal.

Cohen sier han foretok utbetalingene på vegne av Trump og at han fikk tilbakebetalt beløpet etterpå.

I tiltalen mot Cohen retter imidlertid ikke påtalemyndigheten direkte beskyldninger mot Trump. Der heter det at Cohen gjorde utbetalingene i samarbeid med «en kandidat eller valgkamp».

Cohen kan bli dømt til mellom fire og fem års fengsel etter å ha inngått avtale med påtalemyndigheten. Dommen faller 12. desember.

Advokat: – Cohen vil legge alle kort på bordet

Forsvararen fortel til «Good morning America» at Cohen vil fortelje sanninga til alle som spør han om Trump. Men det er framleis uklart om han har gått med på å møte etterforskarane til Mueller.

Cohen ligg no an til ei lengre fengselsstraff og inndraging av pengar. Dommen er venta å falle 12. desember. Kva konsekvensane blir for Trump er meir uklart.