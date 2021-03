Advokat i Rio: – Politiet dreper mange uskyldige

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Vanessa Felix har opplevd et tap ingen kan fatte.

– Det er fortsatt umulig å snakke om datteren min uten at jeg begynner å gråte, sier den 34 år gamle kvinnen fra Rio de Janeiro, i et intervju med NRK.

Det er halvannet år siden det skjedde. Hun satt i en skolebuss sammen med sin åtte år gamle datter Agatha, da en politimann skjøt etter en antatt kriminell. Skuddet traff datteren i ryggen og tok livet hennes.

Tragedien skjedde i fattigkvartalet Complexo do Alemão i Rio, og den vakte voldsom oppsikt og harme. Tusener av mennesker gikk ut i gatene og protesterte.

– Jeg prøver å leve videre, sier Vanessa Felix etter at hennes datter ble drept av Rio-politiet. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Datteren mitt er borte. Mitt eneste barn. Og jeg prøver hver dag, og på alle vis, å leve videre, sier 34-åringen.

– Hva har vært det vanskeligste, i tiden etter tragedien?

– Alle dager er tunge og vanskelige, men ekstra trist var det på fødselsdagen hennes, og på morsdagen, fordi Agatha alltid var så flink til å finne på noe fint å gi meg, sier moren.

Dreper stadig flere

De siste årene har Rio-politiet drept flere mennesker enn noen gang før, viser offisielle tall. Det er et resultat av myndighetenes økte innsats mot de kriminelle.

– Men denne innsatsen rammer også mange uskyldige, sier en av Rios mest kjente menneskerettsadvokater til NRK:

– Uskyldige, som aldri har vært innblandet i kriminalitet, blir drept av politiet, sier Rodrigo Mondego, som leder Rådet for menneskerettigheter her i Rio.

– Uskyldige blir drept, men full støtte fra staten, sier Rio-advokaten Rodrigo Mondego. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Dette har full støtte fra staten. Myndighetene har i praksis gitt politiet frie hender til å skyte på mistanke mot antatt kriminelle i favelaene, sier advokaten.

Og han mener at dette er et grovt brudd på menneskerettighetene:

– Når man gir en politimann rett til å henrette en person han antar er en kriminell, så åpner man for urett. Det har ført til flere hundre åpenbart uskyldige er blitt drept, noen av dem barn.

– Men det er nesten umulig å få politifolk dømt for slike forbrytelser, sier advokat Rodrigo Mondego her i Rio.

Første tiltale

Drapet på en 8-årige Ágatha Felix har fått enorm oppmerksomhet her i Brasil. Og det er den eneste av slike saker der en politimann er tiltalt for drap under en operasjon i favelaene.

Politiet har endret forklaring flere ganger. Først hevdet de at det var «kriminelle» i favelaen som hadde skutt. Men etter at vitner sto frem, innrømmet de at en tjenestemann hadde avfyrt det fatale skuddet.

NRK har bedt Rio-politiet om et intervju, men har fått avslag.

"Rettferdighet for Ágatha", krever disse demonstrantene, etter drapet på 8-åringen i Rio. Foto: IAN CHEIBUB / Reuters

Menneskerettsadvokaten følger utviklingen i saken nøye:

– Rettsmøtet skulle ha vært i november. Men tiltalte hevdet at han var koronasmittet – uten å legge frem noen attest. Likevel ble saken utsatt på ny, og det er nå ventet en dom i april, sier Rodrigo Mondego i Rådet for menneskerettigheter her i Rio.

Men barnets mor tør fortsatt ikke tro på rettferdighet:

– Det er vanskelig. Politiet gjør alt de kan for å hindre at saken blir behandlet. Og de sier at de er i favelaen for å forsvare oss. Dette gjør det enda tyngre å bære sorgen og tapet, sier hun.

Og hun tenker ikke lenger på fremtiden.

– Hver dag er et annerledes savn. Hver dag starter ulikt og ender ulikt. Det handler rett og slett om å overleve, sier Vanessa Felix her i Rio de Janeiro til NRK.