– Arrester Netanyahu! ropte demonstrantene utenfor kongressen da den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu skulle tale før helgen.

Men avgjørelsen fra den internasjonale straffedomstolen (ICC) har latt vente på seg.

I mai ba aktor Karim Khan fra ICC om å ta ut arrestordre på tre Hamas-ledere, og Israels statsminister og forsvarsminister, for mulige krigsforbrytelser.

Advokat Triestino Mariniello representerer ofre i Gaza i ICC.

Dersom det kommer en arrestordre vil det blant annet begrense hvor Netanyahu og Gallant reiser til.

24 land, dog ikke Israel eller USA, er medlemmer av domstolen. Hvis Netanyahu eller Gallant besøker ett av disse landene etter at arrestordrene blir utstedt, kan de bli pågrepet.

– Det er på grunn av USA og Storbritannias statlige press at det ikke har kommet en beslutning enda, sier advokat Triestino Mariniello til NRK.

Storbritannia utfordret domstolen

Flere land som USA og Storbritannia reagerte sterkt da nyheten om arrestordren kom, og amerikanske senatorer truet med sanksjoner og hevn.

Domstolen fikk press fra flere kanter.

Så utfordret Storbritannia ICC. De mente at domstolen ikke har rett til å ta ut arrestordre på Benjamin Netanyahu og Yoav Gallant.

Ifølge det skriftlige brevet ville Storbritannia få ICC til å gjennomgå hvorvidt domstolen har rett til å gi ut arrestordre på israelere.

Det har satt i gang en omfattende prosess, hvor over 70 stater og organisasjoner skal gi sitt syn på saken. Det vil naturligvis ta tid, flere måneder tror advokaten.

På fredag trakk Storbritannia seg fra denne prosessen, det ble forklart med at landet har fått ny regjering og de stiller seg bak domstolen.

Men ICC må fortsatt fullføre prosessen, fordi den er begynt.

Mariniello er glad for at Storbritannia har snudd, men ICC burde aldri begynt denne prosessen, sier han etter avgjørelsen.

Til NRK skriver den internasjonale domstolen at de ikke kommenterer pågående prosesser, men bekrefter at prosessen fortsetter.

Det skriver talsperson Fadi El Abdallah fra ICC til NRK.

– Spørsmålet er hvordan vi kan tillate at stater blander seg? Denne prosessen er alt annet enn transparent, sier advokat Mariniello.

Mener det hindrer gisselavtale

NRK har også sendt forespørsel til den britiske og amerikanske ambassaden.

På e-post skriver den amerikanske ambassaden at de mener ICC ikke har rett til å ta ut arrestordre på israelere.

I tillegg mener de det vil stå i veien for en mulig gisselavtale og våpenhvile mellom partene. Hverken den amerikanske eller britiske ambassaden vil stille opp til intervju.

HAMAS: aktor Karim Khan ba også om arrestordre på tre Hamas-ledere: Yahya Sinwar, Mohammad Diab Ibrahim Al-Masri og Ismail Haniyeh. Foto: AFP

Den britiske ambassaden skriver i en e-post at de ikke viderefører forslaget.

– Vi tror veldig sterkt på lovstyre, både internasjonalt og nasjonalt, skriver ambassadør Jan Thompson til NRK.

Enormt statlig press

Den internasjonale straffedomstolen har mandat til å straffeforfølge krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.

Men det skapte sterke reaksjoner fra USA, Israel, Tyskland og Storbritannia da aktor Karim Khan ba om å ta ut arrestordre på Israels forsvars- og statsminister.

Republikanske senatorer truet ICC-ansatte og deres familiemedlemmer med sanksjoner.

USAs president Joe Biden gjentok at USA ikke anerkjenner domstolens myndighet.

Daværende statsminister Rishi Sunak fra Storbritannia reagerte på at domstolen sammenstilte Israels ledere med Hamas sine ledere.

– Vi snakker om en situasjon der stater legger stort press og til og med truer ICC.

Tror likevel det kommer arrestordre

Da statsministeren talte til Kongressen før helgen kom Netanyahu også med kraftige påstander om at ICC prøver å kneble Israel.

Den amerikansk-palestinske demokraten Rashida Tlaib holdt opp et skilt hvor det sto «krigsforbryter» under talen til Netanyahu. Foto: Anna Moneymaker / AFP

– Hvis de klarer å binde hendene våre, er USA neste. Det vil gjøre det vanskeligere for demokratiske land å kjempe mot terror, sa han.

Han takket også USA for støtten.

Mariniello mener presset har fungert og at det allerede nå har blitt en forlenget prosess.

Men til tross for press fra USA og Storbritannia tror Mariniello at det vil komme en arrestordre, legitimiteten til ICC avhenger av at man får, mener han.