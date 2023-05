Advarer svarte og skeive mot å dra til Florida

– Florida er åpenlyst fiendtlige mot svarte og minoriteter, skriver borgerrettsorganisasjonen NAACP i en pressemelding.

Bakgrunnen er at den republikanske guvernøren Ron DeSantis har godkjent flere kontroversielle lovforslag den siste tiden.

Det har særlig vekket oppsikt hos en av de mest innflytelsesrike borgerrettsorganisasjonene i USA, nemlig NAACP.

– Før du reiser til Florida, vær så snill å forstå at staten Florida degraderer og marginaliserer bidragene til og utfordringer som afroamerikanere og andre minoriteter står overfor, står det videre.

Lovforslagene fra Ron DeSantis har skapt stor oppsikt. Her fra en demonstrasjon i Miami, Florida 24. mai 2023. Foto: AFP

Begrenser toalettbruk og undervisning

Under DeSantis forbyr nå Florida blant annet undervisning av kritisk raseteori, en akademisk teori som anerkjenner at strukturell rasisme finnes i USA.

DeSantis har tidligere sagt at denne teorien vil lære elever at «landet er råttent og at våre institusjoner er illegitime», skriver CNN, som har forsøkt å få DeSantis i tale uten å lykkes.

Han har også støttet lovforslaget som forbyr undervisning av kjønnsidentitet og seksuell legning til barn som er under amerikanske 12. klasse. Det vil si 17–18 åringer.

Lærere som trosser forbudet kan bli suspendert eller miste lisensen for å jobbe.

Ron DeSantis vil stille som presidentkandidat for republikanerne i 2024. Foto: John Raoux / AP

DeSantis har også godkjent et lovforslag som gjør det ulovlig for transpersoner å bruke toalett for det kjønnet de har skiftet til.

USAs største interesseorganisasjon for skeive, Equality Florida, har derfor også endret sine reiseråd til homofile som vil reise til Florida.

– Det er ikke en generell anbefaling om å ikke reise eller oppfordring til boikott, men reiserådet skisserer de ødeleggende virkningene av lovene som er fiendtlige til LGBT-miljøet, skrev de i en pressemelding.

Vil stille som presidentkandidat

DeSantis var en av Donald Trumps nære allierte. Nå utfordrer han Trump for å bli republikanernes presidentkandidat.

DeSantis har blitt kalt for Donald Trump uten alle skandalene.

– Jeg stiller til valg som president i USA for å lede vårt store amerikanske comeback, sa DeSantis under en Twitter-sending mandag.