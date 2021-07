I lys av gisseldramaet i Hällby har svensk kriminalomsorg fått mye fokus i svenske medier.

Fredag skriver SVT at nesten 700 personer som er dømt til fengsel i Sverige, kan lure seg unna soning med dagens regelverk. Det vil regjeringen endre på.

Møter ikke opp

Er du dømt til fengsel, men likevel ikke regnes som en risiko for samfunnet, lever man fritt i påvente av fengsling.

I Sverige har den dømte normalt 75 dager på seg til å møte opp hos kriminalomsorgen, etter dommen er satt.

Men møter du ikke opp, kan du slippe unna straffen. Lykkes man med å holde seg unna fengselet et visst antall år - blir straffen rett og slett foreldet.

Da er man fri og slipper å sone. Akkurat hvor mange år, avhenger av straffens lengde.

Nå pågår en utredning for å se på om man kan endre reglene.

– Ikke bare for å se om en regelendring faktisk er mulig å få til, men også for å få et konkret forslag til hvordan vi kan endre den. Regjeringen har som hensikt å få faktisk på plass en forandring, sier justisminister Morgan Johansson til SVT.

Morgan Johansson, justisminister i Sverige. Foto: Jonas Ekströmer/tt / NTB

Moderatene går enda lengre. De vil at de som lurer seg unna fengselsstraffen sin, skal få fire års ekstra fengsel i straff.

Atle Syvertsen, kommunikasjonsrådgiver i Kriminalomsorgsdirektoratet, vet ikke om noen som har fått dommen sin foreldet ved å ikke møte opp i Norge.

– Men det kan godt være. At folk ikke møter opp til fengsling forekommer. Da er det opp til politiet å vurdere om de skal gjøre noe med det, sier han.

Gisseldrama i Hällby

Kriminalomsorgen er på dagsorden i Sverige. Men fagforbundet Seko skulle gjerne sett at politikerne fokuserte på det som skjer innenfor fengselsmurene.

Onsdag ble to fengselsbetjenter tatt som gisler av to drapsdømte innsatte i Sverige.

Gisseltakerne stilte to krav. De ville ha et helikopter, og de ville ha 20 kebabpizzaer.

Pizzakravet ble innfridd, og etter ni timer med forhandlinger overga gisseltakerne seg. Ingen ble fysisk skadet i dramaet.

Svensk politi utenfor Hällby fengsel der to fengselsbetjenter ble tatt som gisler. Foto: Karlsson Per / AFP

I dagene etterpå har svenske medier lurt på hvordan dette i det hele tatt kunne skje, ettersom fengselet har Sveriges høyeste grad av sikkerhet.

Det er det så langt ingen som har gitt noe svar på.

Men fagforbundet Seko mener hendelsen helt klart kan sees i sammenheng med en problematikk de i årevis har prøvd å få frem i lyset.

De har lenge slått alarm om tryggheten til fengselsbetjentene i Sverige.

Flere folk - mindre plass

Gabriella Lavecchia, Sekos fagforeningspresident, sier hun er lettet over at gisselsituasjonen endte godt. Samtidig er hun ikke overrasket over det som skjedde i Hällby.

– Vi har slått alarm i mange år. Men vi har ikke blitt tatt på alvor, sier hun.

I en rapport fra 2018 skriver fagforeningen om store problemer knyttet til overbefolkede fengsel.

Flere innsatte må bo på samme rom. I tillegg blir det vanskeligere å flytte på folk.

– Når det oppstår bråk, eller fordi visse gjenger ikke bør være sammen må man kunne flytte på dem. Det går ikke når det er fullt overalt, sier Lavecchia.

Gabriella Lavecchia, Sekos fagforeningspresident. Foto: Anna Ledin Wiren / Seko

For liten plass øker friksjonen mellom innsatte, og gjør det vanskeligere for de ansatte å holde kontrollen, mener hun.

Atle Syvertsen i Kriminalomsorgen sier de heldigvis ikke har det samme problemet her i Norge.

– Det er et viktig mål å ikke ha fulle fengsel, for å kunne flytte på folk og for å kunne ha plass til varetekt, sier Syvertsen.

Få faste ansatte

I rapporten står det også at de fengselsansatte ikke får tilstrekkelig opplæring. I dag er over 30 prosent vikarer.

– Fengselsbetjentene må få opplæringen som behøves for å kunne håndtere det her. Sånn er det ikke i dag, sier Lavecchia.

I en leder dagen derpå kaller Aftonbladet hendelsen uakseptabel. De skriver at hendelsen ikke er unik og peker på at volden øker i svenske fenglser, og at Lavecchis krav om flere ressurser ikke er urimelig å be om.

– Det blir flere og flere i fengselet og det krever mer ressurser. Politiet og rettsvesenet får det, men fengselsvesenet er blitt glemt, sier fagforeningspresident Lavecchia til NRK.

Med flere innsatte og lengre dommer, mener hun nå at det haster å øke kapasiteten. Sverige må bygge flere fengsel og få flere fast ansatte fengselsbetjentet, og det så fort som mulig, sier Lavecchia.

– Jeg håper hendelsen på Hallby gjør at folk sperrer opp øyenene og ser at det her er mye mer alvorlig enn man har forstått, sier hun.