Advarer om humanitær katastrofe i Mariupol

– Situasjonen er katastrofal, og den blir verre dag for dag, sier Laurent Ligozat krisekoordinator for Leger uten grenser i Ukraina til AFP sent lørdag.

Den beleirede byen Øst i Ukraina med rundt 400.000 innbyggere har vært uten strøm og dermed varme i fem dager, ifølge ordføreren Vadym Boitsjenko.

Folk mangler også vann og mat. Byen har mistet vannforsyningene og den russiske beleiringen stopper også alle matleveranser. I tillegg er mobilnettverket nede.

Ordføreren hevder over tusen personer har mistet livet i byen, melder CNN. Dette er i ikke bekreftet av andre kilder.

Et ungt par sørger over kroppen til en 18 måneder gammel gutt, som ble drept i et rakettangrep i Mariupol på fredag. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Ifølge Boitsjenko er det ikke mulig å hente mange døde fordi byen har vært utsatt for flyangrep med raketter og bomber i seks døgn.

– Byen står i en veldig, veldig vanskelig beleiring. Det pågår harde artilleriangrep mot boligblokker, fly har sluppet bomber i boligstrøk, sier Boitsjenko til ukrainsk TV.

Brøt våpenhvilen i Mariupol

Bystyret i Mariupol sa tidlig lørdag at russiske styrker ikke holdt den avtalte våpenhvilen langs hele ruten.

Våpenhvilen skulle sikre at sivile kunne komme seg vekk, og var et resultat av forhandlinger mellom Russland og Ukraina.

Leger uten grenser fortviler over at det ikke ble noe av den humanitære korridoren som russerne lovet lørdag morgen.

– Det er helt nødvendig at denne humanitære korridoren, som kunne ha blitt opprettet i dag, men som det ikke har blitt noe av på grunn av manglende respekt for våpenhvilen, blir opprettet svært raskt for å la den sivile befolkningen, kvinner og barn, forlate byen, sa Ligozat.

Leger og sykepleiere behandler folk som er skadet av rakettangrep i Mariupol 1. mars. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Planen var å evakuere rundt 200.000 mennesker fra Mariupol og 15.000 fra Volnovakha.

Men myndighetene i Mariupol måtte be innbyggerne gå i dekning i stedet.

Russland fortsetter angrep

Lørdag ettermiddag sa Russlands forsvarsdepartement at angrepene hadde startet opp igjen. De skyldte på at Ukraina ikke har overholdt våpenhvilen.

Men det samme har altså Russland blitt beskyldt for.

Mandag skal Russland og Ukraina møtes til en tredje runde med samtaler, opplyser David Arakhamia i den ukrainske forhandlingsdelegasjonen.