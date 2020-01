– Taal er en veldig liten vulkan, men en veldig farlig vulkan, sier Rentato Solidum til nyhetsbyrået Reuters. Han driver det filippinske instituttet for seismologi og vulkanologi.

Vulkanen Taal skjøt aske, damp og småstein flere kilometer opp i lufta søndag. Foto: Bullit Marquez / Basilio Sepe

Søndag skjøt Taal småstein 10–15 kilometer opp i lufta, og spydde faretruende ut aske og damp over hovedstaden Manila.

Inne i røyken glimtet lyn, og bakken skalv av jordskjelv.

Søndag bestemte seismologene på Filippinene for å heve farenivået for vulkanutbrudd opp tre hakk, til fire av fem, skriver nyhetsbyrået AP.

Nivå fire innebærer at et «farlig utbrudd kan skje i løpet av timer eller dager», sier Solidum.

Nivå fem, som er det høyeste, betyr at et farlig utbrudd er i gang og kan påvirke et større område.

Skal evakuere 300.000

Mer enn 6000 innbyggere er allerede evakuert fra ei øy i nærheten av vulkanen. I tillegg er titusenvis evakuert fra omkringliggende kystbyer.

Den nærmeste tida ønsker filippinske myndigheter også å flytte 300.000 personer for å være på den sikre sida, skriver AP.

Søndag ble den internasjonale flyplassen Clark nord i hovedstaden stengt etter at det begynte å falle aske på området. Alle flyvninger er innstilt som følge av askeskya, ifølge luftfartsmyndighetene.

Også lokale skoler er stengt på grunn av helsefaren knyttet til å puste inn asken.

Aske har spredt seg til byer flere kilometer unna vulkanen. Myndighetene oppfordrer derfor folk til å holde seg innendørs og ta på seg masker og briller for sikkerhets skyld.

Frykter en sjøtsunami

Taal er en av verdens minste vulkaner, og ligger på ei øy ute i en innsjø rundt 6 mil sør for Manila.

Vulkanen ligger i en populært turistområde med flere hoteller, restauranter og butikker i nærheten.

Ifølge filippinske myndigheter er det en fare for at et utbrudd kan skape en flodbølge i sjøen.

Området Taal ligger i er veldig utsatt for seismisk aktivitet. Det vil si at området ofte har vulkanutbrudd og jordskjelv.