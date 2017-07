Advarer naive menn på sydentur

– Det var en kar fra Trondheim som ringte oss i juni. Han hadde akkurat gått på en smell. Han fortalte at han hadde vært full og tatt med seg en dame på rommet. Hun benyttet anledningen til å loppe ham for pass og verdisaker, forteller pressekontakt i Tryg Forsikring, Arvid Steen.

Ifølge Steen skjer dette gjerne menn i 40-50-årsalderen, som er på ferie i Syden.

– De drikker for mye alkohol, og blir sjekket opp av en dame. Så blir de revet med og havner på hotellrommet. Men så viser det seg at hun ikke er så interessert i akkurat deg, men i verdisakene dine, sier Steen.

Pressekontakt i Tryg Forsikring, Arvid Steen, forteller at det er høysesong for fulle menn som blir lurt på sydentur. Han råder menn til å ha litt mer selvinnsikt når de er på pub i utlandet. – Det er ikke sikkert alle damene er så veldig interessert i akkurat deg når du er full. Foto: Pressefoto

«Burde ha skjønt»

Men dersom verdisakene blir borte fordi man har drukket for mye, havner man gjerne i kategorien «dette burde jeg ha skjønt», og da sitter ikke pengene like løst hos forsikringsselskapene.

– Vi ser det an fra sak til sak. Forsikringsselskapene er ikke så kjipe at du ikke kan ta med deg en dame på hotellrommet, men ikke drikk så mye at du ikke skjønner hva du holder på med, sier Steen.

Forsikringsselskapet har ikke oversikt over hvor mange som faktisk rammes av dette, og regner med at veldig mange tar tapet på egen kappe.

Felles for alle som ringer, er at de er ganske flaue.

– Dette gjelder stort sett menn i 40-50-årene. Det er veldig sjeldent kvinner ringer og sier at de blir lurt, forteller pressekontakten som sier at de fleste telefonene de mottar kommer fra Spania.

Naive

Har du et råd til menn på tur?

– Menn har vel gått på de samme smellene siden tidenes morgen når det gjelder damer og alkohol. Men har du drukket mye, må du innse at ikke alle damer er interessert i deg. De er kanskje mer interessert i verdisakene dine.

– Så mitt råd er å være observant og ha litt selvinnsikt når man er på pub. Vi nordmenn er ofte litt naive.