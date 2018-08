Det er kilder i det demokratiske partiet som opplyser dette til nyhetsbyrået Reuters.

Både kongresspolitikere og Trump-regjeringen har lenge presset på for at amerikanske firmaer ikke skal selge Huawei eller ZTE-produkter. Årsaken er at sikkerhetseksperter mener de kan brukes til å spionere på amerikanere.

Det amerikanske telekomselskapet AT&T ble tidligere ei år presset til å droppe en avtale med Huawei om å selge de kinesiske mobiltelefonene i USA.

Ber valgkampmedarbeidere være på vakt

Kilden i det demokratiske partiet sier til Reuters at Bob Lord, som er det demokratiske partiets sikkerhetssjef, har advart partimedlemmer i en e-post.

Der sier han at det er viktig både partimedlemmer og frivillige som arbeider under valgkampen i høst, å være på vakt overfor forsøk på hacking eller spionasje og utvise stor forsiktighet.

Plakat med reklame for ZTE, et kinesisk elektronikkselskap som produserer og leverer telekomutstyr og mobiltelefoner Foto: Darley Shen / Reuters

– Pass på at ingen i staben kjøper eller bruker ZTE- eller Huawei-dingser noen steder, verken i jobben eller privat, skriver Lord i en e-post til alle valgkampmedarbeidere.

– Slike mobiler kan være en åpen dør

Lederen for den nasjonale Kommunikasjonskommisjonen, Ajit Pai, sa i mars til Kongressen at han delte bekymringene som kongresspolitikerne hadde når det gjaldt fare for spionasje fra Huawei.

– Skjulte bakdører i telefoner, rutere og annet telekommunikasjonsutstyr kan være en åpen dør inn i våre nettverk for fiendtlig innstilte utenlandske regjeringer. Slike åpninger kan brukes til å spre virus, blokkere tjenester og stjele data, og mere til, sa Pai.

Det amerikanske forsvarsdepartementet har allerede sluttet med å selge mobiltelefoner og modem produsert av Huawei og ZTE i butikker i militærleirer og baser, fordi de anser dem for å være en potensiell sikkerhetsrisiko.

