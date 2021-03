Advarer mot blodbad og borgerkrig i Myanmar

Onsdag orienterte Christine Schraner Burgener FNs sikkerhetsråd om situasjonen i Myanmar, der landets militære grep makten i et kupp 1. februar.

Kuppet har utløst store demonstrasjoner, som blir slått hardt ned på av landets sikkerhetsstyrker. Flere hundre demonstranter er skutt og drept siden kuppet startet.

Schraner Burgener ba Sikkerhetsrådets medlemmer, blant dem Norge, om «å gjøre det som trengs, det Myanmars innbyggere fortjener, for å forhindre en flerdimensjonal katastrofe i hjertet av Asia».

Norge vil ha sanksjoner

Norge var blant medlemslandene som ba om at Myanmar ble satt på dagsordenen i Sikkerhetsrådet. FN-ambassadør Mona Juul deltok i det lukkede møtet.

– Fra norsk side har vi tydelig fordømt kuppet og den økende volden mot demonstranter. Ifølge FN er over 500 sivile drept, deriblant barn og ungdommer. Vi er svært bekymret over luftangrep og at det blir en eskalering av sammenstøt mellom militæret og væpnede etniske grupper, sier Juul til NTB.

– I verste fall kan dette utvikle seg til å bli en langvarig borgerkrig, med alvorlige konsekvenser, ikke bare for landets innbyggere, men for hele regionen. I Sikkerhetsrådet tok Norge til orde for internasjonale tiltak som målrettede sanksjoner. Vi vil fortsette å følge utviklingen tett, sier Juul videre.

Kina vil ha demokratisk overgang

Kina mener sanksjoner er feil vei å gå. I stedet ønsker Beijing demokratisk overgang i Myanmar.

– Kina håper at Myanmar kan gjenopprette fred, stabilitet og konstitusjonell orden så fort som mulig, og fortsette med stødig fremgang mot demokratisk overgang, sa Kinas FN-ambassadør Zhang Jun på møtet.

Økonomisk press vil bare føre til økt spenningsnivå og mer konfrontasjon, noe som kan komplisere situasjonen ytterligere, og er derfor ikke et konstruktivt tiltak, forklarte han.

– Å opprettholde fred og stabilitet i Myanmar er i verdenssamfunnets felles beste. Hvis Myanmar skulle falle inn i langvarig turbulens, kommer det til å bli en katastrofe for Myanmar og regionen som helhet, sa Zhang.

Frykter blodbad

FNs spesialutsending understreket at hun fortsatt er åpen for dialog med kuppmakerne, men advarer om at tiden er i ferd med å renne ut.

– Dersom vi venter til de er klare for dette, vil situasjonen på bakken bli stadig verre. Et blodbad er nært forestående, sa hun i Sikkerhetsrådet.

Burgener viste til at organisasjonen Assistance Association for Political Prisoners anslår at 2.279 personer er pågrepet siden kuppet, mens minst 536 personer er blitt drept.

– Mekling krever dialog, men militæret i landet har stengt dørene for det meste av verden, sa hun.

Lørdag ble trolig over 100 mennesker drept av sikkerhetsstyrkene, noe som gjorde dette til den antatt blodigste dagen siden kuppet.

Luftangrep

Samme lørdag utførte militæret i Myanmar de første luftangrepene i delstaten Karen på 20 år, etter at en opprørsgruppe hadde tatt kontroll over en militærbase. Delstaten grenser til Thailand.

Luftangrepet øker frykten for at Myanmar med sitt etniske mangfold kan havne i væpnet etnisk konflikt atter en gang.

– Militærets ondskap er for alvorlig, og mange væpnede etniske krigere inntar klare stillinger i opposisjon til det, noe som øker sannsynligheten for en borgerkrig av ukjent omfang, sa Burgener.

– Å ikke klare å hindre ytterligere eskalering av grusomhetene, kommer til å koste verden mye mer på lang sikt enn det vil gjøre å investere i forebygging nå, spesielt for Myanmars naboland og regionen, sa Burgener.