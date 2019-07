ACLU: Over 900 barn skilt fra foreldrene ved USAs grense

Borgerrettighetsorganisasjonen American Civil Liberties Union (ACLU) kommer med opplysningene i forbindelse med at de har bedt en dommer vurdere om begrunnelsene som myndighetene har for å skille til sammen 911 barn fra sin foreldre, er gyldige.

Da nyheten sprakk om at barn ble skilt fra sine foreldre, satt i bur i leirer ved grensa eller sendt til fosterfamilier helt andre steder i USA, ble Trump-administrasjonen tvunget til å begrense praksisen.

Få dager etter, i juni 2018, avgjorde dommer Dana Sabraw at praksisen måtte opphøre, bortsett fra i de tilfellene der barnas sikkerhet var i fare. Han overlot til myndighetene å avgjøre om barnet var trygt.

Migrantbarn på et senter i Homestead, Florida, i juni. En koalisjon av religiøse grupper har bedt myndighetene om å stenge senteret for barnas beste. Foto: Lynne Sladky / AP

Strekker strikken

Nå viser det seg ifølge ACLU at myndighetene strekker strikken langt for å si at et barns sikkerhet er i fare, og organisasjonen viser til en rekke eksempler.

Ett barn ble skilt fra sin far fordi faren fikk seks dagers fengsel for å ha forårsaket skade på eiendom for fem dollar, mens et annet barn ble tatt fra faren fordi faren hadde latt barnet sove med en våt bleie.

I et annet tilfelle ble en to år gammel guatemalansk jente skilt fra sin far da myndighetene fant at hun hadde feber og bleieutslett og var underernært. Faren, som kom fra et svært fattige område der underernæring er utbredt, ble anklaget for omsorgssvikt.

Rundt 20 prosent av barna som skilles fra sine foreldre, er under fem år gamle, ifølge ACLU.

Far og sønn tar en pust i bakken på vei mot nord i Monterrey, Mexico, 18. juli. Foto: Marco Ugarte / AP

Vet ikke hvor barna er

De fleste av foreldrene har måttet gå i ukevis uten å ane hvor barna var blitt av, og mange har ikke engang fått vite grunnen til at de er atskilt.

Rundt en tredel av de 900 barna er overlatt til en katolsk veldedighetsorganisasjon, og bare tre er returnert til forelderen de reiste sammen med. 185 er overlatt til organisasjoner etter å ha vært flere uker i myndighetenes leirer, og 33 er sendt tilbake til hjemlandet.

Praksisen startet på et tidspunkt da myndighetene var overveldet av det store antallet barn fra Mellom-Amerika som ankom grensa, de fleste med en eller begge foreldre eller andre familiemedlemmer, og noen alene.

Amerikanere har i sommer demonstrert en rekke steder mot at myndighetene splitter familier ved grensen. Her under en markering 25. juni i Clint, Texas. Foto: MARIO TAMA / AFP

Ber om avklaring

På det tidspunkt da Sabraw kom med sin kjennelse, var over 2.700 barn skilt fra foreldrene, og kjennelsen tvang myndighetene til å gi dem tilbake til foreldrene. Sabraw ga senere myndighetene ordre om å finne alle de trolig flere tusen barna som var skilt fra sine foreldre etter 1. juli 2017.

ACLU, som baserer sin funn på myndighetenes egne tall, ber nå dommer Sabraw om å oppgi begrunnelsen for at de 900 barna er skilt fra foreldrene og også klargjøre kriteriene myndighetene følger for å skille dem.

– Det er sjokkerende at Trump-administrasjonen fortsetter å ta babyer fra foreldrene. Administrasjonen må ikke få lov å omgå dommerens ordre med henvisning til for eksempel mindre trafikkforseelser, sier advokat Lee Gelernt i ACLU.