Acapulco, Mexico: 700 politifolk avsatt og anklaget for narkokartellsamarbeid

Før var Acapulco ferieparadis for stjerner og kjendiser. USAs tidligere president John F. Kennedy og kona Jackie dro dit på bryllupsreise og Elvis spilte inn film der.

STJERNEPARADIS: Den amerikanske filmstjernen Lana Turner på stranden i Acapulco i 1965. Foto: Anonymous / Ap

De siste årene har byen vært herjet av krigen mellom to rivaliserende narkokarteller. Acapulco har en av verdens høyeste drapsrater.

Lik blir jevnlig funnet på turiststrendene.

Seinest denne uka ble en mann drept på en av turiststedets mest populære strandrestauranter.

Nå har myndighetene i delstaten gått drastisk til verks for å prøve å stoppe voldsspiralen:

Hele politistyrken på 700 mennesker er avsatt og mistenkt for samarbeid med de mektige narkokartellene som også driver med annen type organisert kriminalitet.

To av politisjefene er anklaget for drap

Sjefen for trafikkpolitiet er anklaget for å ha våpen uten lisens

Resten av politistyrken ble fratatt våpen og annet utstyr

LIK PÅ STRENDER: Flere lik er funnet på turistbyens strender. Foto: Stringer . / Reuters

Drapsrate tilsvarende 600 drepte i Oslo hvert år

Delstaten Guerrero der Acapulco ligger, er en av de voldeligste i Mexico på grunn av kampen mellom de to narkokartellene om makt og kontroll over smuglingsruter for narkotika.

– Aksjonen var en reaksjon på den økte kriminaliteten og den totale mangelen på handling fra det lokale politiets side, sier politiets talsmann, Roberto Alvarez, ifølge nyhetsbyrået Ap.

I fjor ble 834 drapsetterforskninger igangsatt i Acapulco.

Tilsvarende drapsrate for Oslo ville bety over 600 drap hvert eneste år.

Amerikanske myndigheter advarer nå sine innbyggere om ikke å reise til Acapulco, skriver meksikanske medier.

SOLDATER: Statlig politi og soldater har overtatt kontrollen i Acapulco. Foto: FRANCISCO ROBLES / AFP

Trues med drap hvis de nekter samarbeid

Acapulco er ikke det første stedet i Mexico der hele politistyrken har blitt avsatt på grunn av mistanke om samarbeid med narkokartellene.

Bare i delstaten Guerrero, har politistyrken i minst 12 byer og småsteder blitt ekskudert siden 2014, ifølge nyhetsbyrået Ap.

Lav lønn og manglende opplæring, gjør politifolk til lett bytte for narkokartellene.

De får et tilbud mange ikke tør si nei til: Enten sier de ja takk til en ekstra slant penger og samarbeid med narkobaronene. Ellers kan de bli drept.

Over 200.000 mennesker har blitt drept i Mexico, siden myndighetene startet den såkalte krigen mot kartellene i 2006. Tituser av mennesker har bare forsvunnet.

I fjor ble det satt en ny dyster drapsrekord i Mexico med over 30.000 drepte mennesker på ett år.

Men eksperter mener det ikke dreier seg om en narkokrig, men at «det politiske systemet i Mexico er en kloakk av korrupsjon».