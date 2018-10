Absurd dyrt for fattige å spise seg mette

To dagslønner må til for å lage et enkelt måltid i et fattig og krigsherjet land. I USA trengs bare 0,6 prosent av en gjennomsnittlig dagslønn.

Det viser en ny undersøkelse fra Verdens matprogram (WFP).

Bor du i New York, vil du måtte bruke 1,20 dollar, eller en drøy tikrone, for et måltid med 600 kalorier. Det tilsvarer 0,6 prosent av en gjennomsnittlig dagslønn i den amerikanske storbyen.

Til sammenligning vil du måtte ut med to dagslønner hvis du vil lage deg et lignende måltid i Sør-Sudan. Beløpet du må betale, ville utgjort 348,36 dollar, altså om lag 3.775 kroner, hvis man tar utgangspunkt i amerikansk lønnsnivå.

WFPs administrerende direktør David Beasley mener det er en moralsk skandale at fattige må betale skyhøye priser for mat. Foto: ASHRAF SHAZLY / AFP

– Dette burde gjøre alle sjokkert og rasende, sier WFPs administrerende direktør David Beasley.

WFPs indeks «Counting the Beans» (Å telle bønner) ble offentliggjort 16. oktober, på Verdens matdag.

Målet er å gi mennesker i rike, industrialiserte land innsikt i hvor mye det koster folk i fattige land å spise seg mette.

Populære Reuben pizza er et av flere steder hvor du får god pizza til en rimelig pris i New York. Situasjonen i Vesten står i sterk kontrast til hva folk må ut med for et måltid i andre deler av verden, der hverdagen er preget av krig og konflikt. Foto: Sara Moulton / AP

– Moralsk skandale

FN-organisasjonen kaller situasjonen for en moralsk skandale og viser til at 821 millioner mennesker sulter i verden i dag.

Nigeria, Kongo, Jemen, Den sentralafrikanske republikk, Haiti og Syria er også områder der prisene på mat er skyhøye sammenlignet med inntekt.

Kostnaden for et måltid for en nigerianer utgjør en uforholdsmessig stor del av lønna.

En gutt spiser fornøyd etter å ha fått noe av nødhjelpen i Turkana, Kenya, under tørken i 2011 da flere millioner mennesker sto i fare for å dø av sult i Øst-Afrika. Foto: Tobin Jones / Ap

Det er det samme som om en amerikaner måtte ut med 222 dollar for å spise seg mett.

Både Sør-Sudan, Nigeria og Jemen ligger i regioner der mennesker sulter, og der de høye matprisene er tett knyttet til konflikter.

For mange av innbyggerne ville det vært umulig å overleve uten hjelp fra WFP eller andre hjelpeorganisasjoner.

Barna i Jemen vifter med dokumenter i håp om å få noe av maten fra nødhjelpen som deles ut i hovedstaden Sanaa i april 2017. FN advarer om at 10 millioner mennesker kan dø av sult i Jemen som følge av krigen i år. Foto: Hani Mohammed / AP

Bedre i Sør-Amerika

– Rimelig mat og fredelige samfunn går hånd i hånd. Men millioner av våre brødre og søstre kan ikke nyte noen av delene. Nærværet av en nesten konstant konflikt gjør det nærmest umulig å lage det enkleste måltid, sier Beasley.

Det er andre gang at WFP har laget en slik indeks.

Årets oversikt viser at det i enkelte land også er blitt rimeligere med mat, noe som både kan skyldes sterk økonomisk vekst, bedre værforhold og økt humanitær innsats og stabilitet.

Ifølge indeksen er situasjonen langt verre i Afrika enn for eksempel i Sør-Amerika. Peru topper listen over fattige land der det er relativt billig å kjøpe mat, men fortsatt må folk bruke nesten tre ganger så mye av inntekten som en gjennomsnittlig amerikaner for å spise seg mette.