BBC skriver at titusener av amerikanere deltok i demonstrasjonene, som pågikk i alle USAs 50 delstater. Bakgrunnen for protestene er blant annet den nye loven i Texas som begrenser kvinners adgang til å ta abort.

Loven, som er den strengeste i USA, gjør det forbudt med abort etter sjette uke. Dette gjelder også om graviditeten er resultat av voldtekt eller incest.

Tilhengere av fri abort frykter nå at en annen rettsprosess setter en stopper for en rettighet som har vært grunnlovsfestet siden 1973.

Flere tusen demonstranter marsjerte lørdag i Washington D. C., for å fremme kvinners rett til selvbestemt abort. Foto: Alex Wong / AFP

«Abort er et personlig valg»

Lørdagens marsj er den første store kvinnemarsjen under Joe Bidens styre. I Washington fylte flere tusen mennesker, de fleste kvinner, en plass i nærheten av Det hvite hus før marsjen.

Mange bar på skilt med budskap som «pass din egen livmor», «jeg elsker noen som har tatt abort» og «abort er et personlig valg, ikke en juridisk debatt».

Noen var ikledd T-skjorter prydet med årstallet 1973, året da høyesterett fastslo kvinners rett til abort gjennom Roe mot Wade-kjennelsen.

BBC skriver at Høyesterett de neste månedene skal behandle en sak som kan føre til at den nesten 50 år gamle kjennelsen oppheves. Flere tusen demonstranter marsjerte lørdag mot høyesterettsbygningen i Washington D. C.

På veien møtte demonstrantene noen titalls abortmotstandere, melder Washington Post.

– Dere har blodet til uskyldige barn på deres hender! ropte en mann, som raskt ble overdøvet, ifølge avisa.

Demonstranter i Washington, D. C. Foto: Tasos Katopodis / AFP

– En vekker

Robin Horn sier Reuters at hun hadde møtt opp for å støtte kvinners rett til selvbestemt abort.

– Selv om jeg har vært så heldig at jeg aldri har måttet ta det valget, så er det mange kvinner som har måttet det. Myndighetene og menn har ikke noe de skulle ha sagt når det gjelder hva vi gjør med våre kropper, sier Horn.

Det er gruppa Women's March som står bak lørdagens markeringer. Den samme gruppa samlet flere millioner demonstranter dagen etter at tidligere president Donald Trump ble innsatt som president i 2017.

Rachel O'Leary Carmona, en av lederne i Women's March, sier mange kvinner som henne har vokst opp i den tro abort kom til å være lovlig og lett tilgjengelig.

– At det nå står i fare for å forsvinne har vært en vekker, sier Carmona.

Demonstrasjoner i Washington D. C. Foto: Alex Wong / AFP

Kritiske til hjertelyd-argumentet

Loven som trådte i kraft i Texas innebærer at det nå blir forbudt for kvinner å avbryte svangerskapet fra «det øyeblikket man kan høre hjertelyd hos fosteret».

Grensen er satt til sjette uke, et tidspunkt hvor mange kvinner ikke engang er klar over at de er gravide.

Hjertelyd-argumentet kommer fra abortmotstandere. Medisinske eksperter derimot mener betegnelsen er sterkt misvisende, fordi et menneskelig embryo i uke seks er på størrelse med et riskorn.

Det eneste unntaket for å få innvilget abort etter uke seks er hvis svangerskapet truer morens liv. BBC skriver at politikere i flere andre republikanske delstater vurderer å innføre lignende lover.