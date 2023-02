ABC News: USA vurderer å skyte ned spionballong over Atlanterhavet

De siste dagene har ballongen, som er i underkant av 40 meter i diameter, svevd over det amerikanske fastlandet.

Lørdag ettermiddag melder ABC News at USA vurderer å skyte ned ballongen hvis den kommer over Atlanterhavet. Amerikanerne skal være interessert i å studere ballongen.

En anonym myndighetskilde har fortalt den amerikanske avisen at USA planlegger å skyte ballongen ned slik at den lander i amerikansk farvann.

Ifølge kilden vil nedskytingen trolig kreve at et betydelig område i luften stenges, for å ivareta befolkningens sikkerhet.

Det ser ut til at ballongen er på vei mot delstaten North Carolina, som ligger øst i USA.

Vindretningen tyder på at ballongen kom fra den sentrale delen av Kina. Kina hevder det er en forskningsballong som er ute av kurs.

USA: Overvåkningsutstyr

Fredag var ballongen i delstaten Montana, helt nord i USA. Den skal da ha vært omtrent 14 kilometer over bakken.

Fredag ettermiddag amerikansk tid skiftet ballongen kurs.

Ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet bærer ballongen med seg overvåkingsutstyr.

Pentagon vil ikke oppgi ballongens eksakte posisjon, men sier folk kan titte opp på himmelen.

– Ballongen vil trolig være i det amerikanske luftrommet noen dager til, opplyser forsvarsdepartementets talsperson Patrick Ryder til amerikanske medier.

MYA Å SE: En oversikt over områdene som har siloer med de amerikanske atomrakettene Minuteman III Foto: National Park Service

Det kanadiske forsvaret meldte natt til fredag norsk tid også om en mulig ballong som beveget seg i deres luftrom.

– Kanadierne er trygge og Canada jobber for å sikre luftrommet, skriver forsvaret i en uttalelse.

Utenriksministeren utsetter Kina-besøk

USAs utenriksminister Antony Blinken velger å utsette sitt besøk til Kina som følge av ballonghendelsen, opplyste det amerikanske utenriksdepartementet fredag formiddag amerikansk tid.

– Jobb nummer én er å få kinesisk ballong ut av vårt luftrom, sa Blinken på en pressekonferanse etter et møte med Sør-Koreas utenriksminister Park Jin.

USAs utenriksminister Antony Blinken under pressekonferanse med Sør-Koreas utenriksminister Park Jin fredag 3. februar hvor Blinken kommenterte den kinesiske spionballongen. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Blinken ga uttrykk for at det var svært uansvarlig av kineserne å sende opp en slik ballong før et møte mellom landene.

Besøket skulle ha startet på søndag, og utenriksministeren skulle møtt Kinas nye utenriksminister Qin Gang og trolig president Xi Jinping.

Besøket vil gjennomføres så snart «forholdene er de rette» heter det.

– Den kinesiske ballongen skapte forhold som undergraver hensikten med besøket, sa Blinken.

Amerikanerne frykter at en disputt om spionballongen ville overskygge andre, viktige temaer som det er behov for å snakke om.

Det kanadiske utenriksdepartementet opplyser at de har bedt den kinesiske ambassadøren om forklaring på observasjonen i kanadisk luftrom.

Skyter ikke

Ballongen skal ha blitt observert på nært hold av F-22 jagerfly. Dette melder NBC News. Noen av flyene var på øvelse i nærheten.

– Da ballongen ble oppdaget reagerte amerikanske myndigheter umiddelbart for å forhindre innsamling av sensitiv informasjon, sa Patrick Ryder i går.

Amerikanske medier fikk torsdag kveld en grundigere orientering om ballongen. Informasjonen kom fra en militær kilde som ikke kan siteres med navn.

– Vi er meget, meget sikre på at denne spionballongen kommer fra Kina, sa denne kilden.

ENKELT MÅL: Det amerikanske luftforsvaret skal ha sendt jagerflyet F-22 Raptor opp til ballongen. De kan lett skyte den ned, men ordren kom ikke. Foto: US AIR FORCE / Reuters

Værballong ute av kurs

Kinesiske myndigheter sa fredag morgen at de forsøkte å finne ut av hva som lå i de amerikanske påstandene.

Fredag ettermiddag kom svaret fra det kinesiske utenriksdepartementet.

I en uttalelse ble det opplyst at ballongen er kinesisk. Og at det dreier seg om en sivil forskningsballong, som i hovedsak samler inn meteorologiske og andre vitenskapelige data.

Beijing beklager samtidig at ballongen har kommet på avveier og utilsiktet har seilt inn i amerikansk luftrom.

Kinesiske myndigheter sier de vil samarbeide med USA om å håndtere situasjonen.

NEKTER IKKE: Talspersonen i det kinesiske utenriksdepartementet, Mao Ning ber alle om å behandle ballongspørsmålet med ro. Foto: Liu Zheng / AP

Iherdig diplomati

Amerikanerne har de siste døgnene kommunisert med kineserne om ballongen.

– Vi har kommunisert iherdig med kineserne om dette. Det har vi gjort gjennom flere kanaler. Både gjennom den kinesiske ambassaden i Washington, D.C. og vår ambassade i Beijing, fortalte den militære kilden.

En tjenestemann sier fredag ettermiddag at de har merket seg Kinas beklagelse.

– Vi har merket oss uttalelsen hvor kinesiske myndigheter beklager det som har hendt. Men den kinesiske ballongen, som fremdeles befinner seg i vårt luftrom, er en klar krenkelse av vår suverenitet og brudd på folkeretten. Og det er uakseptabelt at dette har oppstått, heter det.

De er også trygge på at kommunikasjonen med Kina vil vare ved, selv om den amerikanske utenriksministeren velger å utsette Kina-besøket.

Ikke mye av ekstra verdi

Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon hevder ballongen ikke utgjør noen spesiell etterretningstrussel.

– På dette tidspunktet er vår oppfatning at ballongen ikke gir kineserne noe særlig mer informasjon enn det de allerede samler inn med andre metoder, sa kilden.

Kina har spionsatellitter som daglig går over det amerikanske fastlandet.

Kilden sa det amerikanske forsvaret uansett hatt tatt ytterligere skritt for å forhindre at ballongen skal samle inn sensitiv informasjon. Hva disse skrittene er, fortalte ikke kilden.

– Vi vet nøyaktig hvor denne ballongen er. Vi vet hva den passerer over, sa kilden.

KINA: En analyse av vindretningen over de siste dagene i høyden ballongen holder, antyder at den ble sluppet opp over den sentrale delen av Kina. Foto: Dan Satterfield/Twitter

Fare på bakken

Ballongen er beskrevet som «stor som tre busser» i amerikansk media. Det er i underkant av 40 meter. Den kan derfor ha en relativt betydelig nyttelast.

Amerikanske myndigheter har valgt ikke å skyte ned ballongen, fordi risikoen vurderes for stor.

– Vi vurderte at restene av ballongen ville være av en så betydelig størrelse at de ville medføre fare for skade på bakken. Vi vurderte i går å skyte den ned over et lite befolket sted i Montana. Vi greide ikke å få risikoen nok ned til at vi var komfortable med en slik løsning, sa den militære kilden til amerikanske medier.

Talspersonen i Pentagon opplyser at ballongen svevere høyere enn den høyden normal flytrafikk holder.

– Den er ikke til fare for hverken flytrafikken eller folk på bakken, forsikrer Patrick Ryder.

Ikke første gang

Amerikanske skal ha hatt kjennskap til ballongen over en viss tid. De skal ha observert den før den kom inn over det nordamerikanske fastlandet.

– Dette er heller ikke første gangen dette skjer. Vi har observert denne typen aktivitet ved flere anledninger de siste årene, sier talsmann Ryder.

Den ikke navngitte kilden la til at dette har skjedd «en håndfull ganger i løpet av de siste få årene».

Det som skiller seg ut denne gangen er hvor lenge ballongen har oppholdt seg i amerikansk luftrom.

Det var onsdag at ballongen ble offentlig kjent. Da var den over Billings i Montana. Flytrafikken i området ble stengt i to timer.

Det amerikanske forsvaret hevdet natt til fredag at norsk tid den kom inn over amerikansk territorium «for et par dager siden».