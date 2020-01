ABC News: Trump snakket om å sparke Ukraina-ambassadør i skjult opptak

Trump har gjentatte ganger hevdet at han ikke kjenner Giulianis medarbeider, Lev Parnas.

Men i et opptak ABC News har fått tak i, som også er overlevert Demokratene og den føderale påtalemyndigheten i New York, snakker Trump med Parnas under et møte i hotellet Trump International i Washington, D.C. i april 2018.

Det var Igor Fruman, en annen Giuliani-medarbeider, som tok opp samtalen. Den handler blant annet om USAs daværende ambassadør til Ukraina, Marie Yovanovitch.

Parnas sier til Trump at Yovanovitch har rakket ned på ham, blant annet ved å si til sine ukrainske kontakter at han kommer til å bli stilt for riksrett.

På opptaket, hvis ekthet ikke er endelig bekreftet, hører man en stemme som ligner Trumps svare:

«Bli kvitt henne! Få henne ut i morgen. Jeg bryr meg ikke. Få henne ut. Gjør det!»

Nekter for å kjenne Parnas

Trump har gjentatte ganger hevdet at han ikke kjenner Parnas, til tross for at han har stilt opp på bilder med ham.

Den amerikanske presidenten har også omtalt Parnas som en «lurendreier» og «groupie».

Men i et intervju ABC har publisert nå, avviser ikke visepresident Mike Pence at opptaket er ekte.

– Opptaket er som er offentliggjort i dag bekrefter etter min vurdering bare det folk allerede vet, som er at presidenten var bekymret, og brukte sin myndighet som president til å foreta en endring, sier Pence.

Yovanovitch ble i mai i år fjernet fra ambassadørstillingen. Det skjedde etter at hun krevde at Rudy Giulianis henvendelse til ukrainske tjenestemenn om å etterforske demokraten Joe Biden og sønnen Hunter for korrupsjon, måtte gå via offisielle kanaler.

Joker i prosessen

I riksrettshøringen har Yovanovitch forklart at hun ble presset ut av stillingen på bakgrunn av «usanne påstander», som ble spredt av aktører som er alliert med Trump. Trump fikk kritikk av både demokrater og republikanere, fordi han tvitret negativt om Yovanovitch mens hun vitnet.

Ifølge ABC News har Demokratene forsøkt å dokumentere at Trumps personlige advokat Rudy Giuliani og Parnas prøvde å bli kvitt Yovanovitch i lang tid. Giuliani skal blant annet ha sendt en SMS der han skrøt av at han kunne gi den amerikanske ambassadøren sparken.

Trumps støttespillere mener det så langt ikke har blitt lagt frem noe som gir grunnlag for å stille den amerikanske presidenten for riksrett, og hevder Trump var i sin fulle rett til å avsette Yovanovitch.

Trumps støttespillere har også rakket ned på troverdigheten til Parnas, som den siste tiden har dukket opp som en joker i riksrettsprosessen mot Trump.

Parnas og Fruman er tiltalt for å ha brukt et stråselskap til å donere penger til en Trump-vennlig valgkomité, og for å ha samlet inn penger på ulovlig vis til en kampanje for å få fjernet USAs ambassadør til Ukraina.

Fakta om framdriften i riksrettssaken i Senatet Ekspandér faktaboks * 16. januar: Tiltalen ble lest opp i Senatet av hovedaktor Adam Schiff. Senatorene ble tatt i ed av høyesterettsjustitiarius John Roberts. * 20. januar: Trumps forsvarere offentliggjorde et 110 sider langt forsvarsskrift. * 21. januar: Senatet vedtok alle forslagene til regler og framdriftsplan for riksrettssaken som var lagt fram av Mitch McConnell, lederen for Senatets republikanske flertall. Dermed fortsetter prosessen slik: * Anklagerne får 24 timer fordelt på tre dager til å framføre sine argumenter. * Også Trumps forsvarere får 24 timer, fordelt på tre dager, til disposisjon. * Deretter er det satt av 16 timer der senatorene kan rette skriftlige spørsmål til partene. Spørsmålene blir lest opp av høyesterettsjustitiarius John Roberts. * I teorien kan Trumps støttespillere vedta å avvise hele saken før prosessen er fullført. Men en del republikanere er skeptiske til en slik løsning, som derfor neppe vil få flertall. * Så sant ikke saken avvises, skal det etter spørsmålsrunden avgjøres om nye vitner skal kalles inn. I så fall må Demokratene klare å overbevise minst fire republikanere om at flere vitnemål er nødvendig. * Til slutt skal det stemmes over de to tiltalepunktene om maktmisbruk og forsøk på å hindre Kongressens arbeid. * For å få Trump erklært skyldig og avsatt, kreves det to tredels flertall. Dette regnes som svært usannsynlig. * Republikanerne håper riksrettssaken vil være overstått før Trump skal holde sin tale om rikets tilstand 4. februar. (Kilder: AP, AFP, DPA, NTB)

Høyesterettsdommer John Roberts valgte å gi en skarp reprimande til anklagerne og president Donald Trumps advokater for tonen de har lagt an.

Klart for Trumps forsvar

Aktoratet brukte fredag sin tredje og siste dag med prosedyrer i riksrettssaken mot Trump til å gjenta sine beskyldninger om presidentens maktmisbruk.

De mener han tilbakeholdt militær bistand for å presse Ukraina til å etterforske hans politiske rival Joe Biden, noe de mener ville øke hans muligheter for gjenvalg.

Lederen i etterretningskomiteen i Representantenes hus, demokraten Adam Schiff, sa at Trump vil fortsette å utøve maktmisbruk med mindre han avsettes.

– Dere vet det ikke kommer til å stoppe med mindre Kongressen gjør noe med det, sa Schiff fredag.

Fra lørdag vil Trumps forsvarsteam, ledet av juridisk rådgiver i Det hvite hus, Pat Cipollone, få 24 timer til å legge fram sin sak.

For at Trump skal bli dømt og avsatt, trengs det to tredels flertall i Senatet. Det innebærer at et betydelig antall republikanere vender ham ryggen, noe som regnes som lite sannsynlig.