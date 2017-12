Abbas: Trump planlegg å flytte USA-ambassaden til Jerusalem

I ei fråsegn frå dei palestinske styresmaktene i Ramallah heiter det at Trump tysdag ringde president Mahmoud Abbas og sa at USA planlegg å flytte ambassaden. Det går ikkje fram om Trump sa noko om tidspunktet for flytting.

I samtalen åtvara Abbas Trump mot å ta ei slik avgjerd, og sa at det vil kunne få alvorlege følgjer for fredsprosessen, tryggleiken og stabiliteten i regionen dersom ambassaden blir flytta.

Etter samtalen med Trump ringde Abbas til presidentane i Russland og Frankrike, til kongen av Jordan og til pave Frans. Han bad dei gjere det dei kan for å påverke USA til ikkje å flytte ambassaden til Jerusalem.

Den palestinske presidenten, Mahmoud Abbas, fekk Trump på telefonen tysdag. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Åtvarar Trump

Donald Trump snakka også med kong Abdullah av Jordan tysdag. Kongen fekk same beskjed frå den amerikanske presidenten. Også den jordanske kongen åtvara Trump. Han sa at dette er ei farleg avgjerd som vil kunne gå ut over stabilitet og tryggleik, og vil kunne skade fredsarbeidet i regionen.

Dei aller fleste land har ambassaden sin plassert i Tel Aviv. Men i 1995 vedtok den amerikanske Kongressen at ambassaden skal liggje i Jerusalem. Etter at vedtaket var gjort, har alle amerikanske presidentar kvart halvår skrive under ein ordre om å utsetje iverksetjinga av vedtaket.

Kunngjering kan komme onsdag

I valkampen lova Donald Trump at han ikkje ville vidareføre denne praksisen, men han gjorde det i juni, og det var venta at han ville gjere det på nytt måndag, då den halvårlege fristen gjekk ut.

Det har vore spekulert i om Trump ville droppe planane om å flytte ambassaden, og i staden erklære at han aksepterer Jerusalem som hovudstad i Israel. No ser det altså ut til at Trump har bestemt seg for å flytte ambassaden.

Førebels er det eit ope spørsmål om han også vil kunngjere at USA stiller seg bak Jerusalem som hovudstad. Ei offisiell kunngjering frå Trump kan komme onsdag.