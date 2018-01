Abbas til Trump: – Skam deg

Abbas kom med kritikken av Trump da han søndag kveld åpnet et møte mellom flere høytstående palestinske ledere i Ramallah på den okkuperte Vestbredden, ifølge nyhetsbyrået AP.

I åpningstalen kritiserte Abbas Trump og politikken overfor palestinerne, deriblant anerkjennelsen av Jerusalem som Israels hovedstad.

På det to dager lange møtet i sentralrådet PCC, den palestinske frigjøringsorganisasjonens (PLOs) nest øverste beslutningsorgan med 121 medlemmer, skal blant annet Trumps omstridte anerkjennelse og mulige palestinske svar diskuteres.

Abbas ba Trump «skamme seg» etter den amerikanske presidentens uttalelse om at palestinerne nekter å samarbeide. Abbas sa videre at palestinerne ønsker å fortsette samtalene, men at de avviser det de frykter vil være et urettferdig forslag fra Det hvite hus.

– Vi sa nei til Trump, vi vil ikke akseptere prosjektet ditt, sa Abbas.

– Århundrets avtale er århundrets slag, og vi vil ikke akseptere det, fortsatte Abbas, og viste til Trumps løfte om å sikre den «ultimate avtale» – fred mellom israelere og palestinere.

Blant de andre tingene som står på agendaen for PCC-møtet er en gjennomgang av situasjonen siden Oslo-avtalen ble inngått.