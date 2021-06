Aavitsland: – Håper pandemien er over om to år

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Søndag overrasket overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI) med å si at pandemien nå er så å si over i Norge.

Til NRKs Studio 2 sier Aavitsland at for verdens del tror han det vil ta mye lengre tid.

– Jeg håper at vi kan klare å vaksinere store deler av verdens befolkning i løpet av 2022 og kanskje 2023. Da vil vi klare å stoppe pandemien i alle land. Så jeg håper ikke det skal ta mer enn to år, men jeg frykter at det kan ta mer.

Selv om dødstallene for covid-19 går kraftig ned i Europa og USA, er det ingen bedring å spore i verden som helhet.

Offisielle tall viser at hver eneste dag dør rundt 10.000 mennesker nå av covid-19. Og det er bare de offisielle tallene. I fattige land kan de reelle tallene være langt høyere.

For eksempel anslår eksperter at de reelle tallene i India er opptil sju ganger så høye som de offisielle. På det verste kan over 30.000 ha dødd hver dag bare i India.

To grunner til å bekjempe viruset

Aavitsland sier at det er to grunner til at det er viktig å bekjempe koronaviruset i hele verden.

– Det er viktig for oss å vise solidaritet med resten av verden og forebygge lidelse og død også i andre deler av verden. Det skulle bare mangle, sier han.

Samtidig ønsker vi å unngå at viruset sprer seg for mye. Det er når viruset sprer seg at det kan mutere og endre seg.

Endrer seg for mye, kan resultatet bli at de vaksinene vi allerede har tatt, virker dårligere mot nye muterte virus.

– Da kan dette slå tilbake på oss. Derfor er det kjempeviktig, også for oss, at epidemien rundt i verden ikke er over før den er over overalt, sier Aavitsland.

«Amerika først, Europa først, Afrika sist»

– Det er satt rundt 2 milliarder doser i verden totalt, men bare 77 millioner i de fattige landene som er med i Covax-samarbeidet, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Foto: Vidar Ruud / NTB

Tall fra Our World in Data viser at fordelingen av vaksiner i verden er svært skjev.

I Storbritannia har nesten 60 prosent av befolkningen fått minst en vaksinedose. I USA er tallet over 50 prosent og de store europeiske landene er tallet over 40 prosent.

I Norge, som har takket nei til AstraZeneca- og Janssen-vaksinene, er tallet 32 prosent.

Til sammenligning er tallet under 1 prosent av befolkningen i minst 15 land i Afrika. Lavest er andelen i Kongo (0,03 prosent) og Sør-Sudan (0,09 prosent).

Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten, sier at fordelingen av vaksiner i verden er katastrofal og urettferdig.

Han sier at kløften mellom andelen av befolkningen som er vaksinert i betalingssterke land og i fattige land øker dag for dag

– Realiteten er at vi har sett Amerika først, Europa først, Afrika sist, sier han til NRK.

Ber rike land sende ut vaksiner nå

– En pandemi kan ikke være over i ett land, sier overlege Preben Aavitsland. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Bakgrunnen for vaksinefordelingen i verden er selvfølgelig den økonomiske ulikheten som er, sier Preben Aavitsland.

Vestlige land kjøpte på forhånd, før man visste om virket, vaksiner fra flere produsenter.

For eksempel har Storbritannia – med 66 millioner innbyggere – bestilt 400 millioner vaksinedoser.

Nå viser det seg at flere av disse vaksinene virker. Derfor sitter vestlige land med millioner av doser som de egentlig ikke trenger.

– Da er det viktig at man finner en mekanisme for å overføre disse vaksinene til andre land, i stedet for at de skal ligge på lager i vestlige land, sier Aavitsland.

FNs barnefond Unicef sendte tirsdag et brev til G7-landene der de ber om at de rike landene gir bort 20 prosent av vaksinene sine før august, skriver BBC.

Unicef har fått en rekke stjerner som Billie Eilish og David Beckham, til å undertegne brevet.

Organisasjonen sier at det er viktig å sende ut vaksinedoser så raskt som mulig. Hvis man venter og så sender store mengder på en gang, kan man komme til å overbelaste systemene i fattige land.

Det kan føre til at vaksiner går ut på dato og ikke blir brukt, noe Unicef beskriver som en tragedie.

– Land som G7-landene må sende vaksinedoser til fattige land nå, mens de fortsatt vaksinerer sin egen befolkning, sier Unicefs vaksinesjef Lily Caprani.