«Vietnams Lady Gaga» ble holdt igjen på flyplassen etter Europa-turné

Den siste tiden har man sett en stadig dristigere nedbrytning av systemkritikere i den kommunistiske ettpartistaten. Og denne hendelsen er en del av dette, skriver The Guardian.

Mai Khoi blir kalt «Vietnams Lady Gaga» på grunn av hennes aktivisme og proaktive stil, og har også tidligere hatt problemer med vietnamesiske myndigheter. Det hele toppet seg da hun lanserte seg selv som kandidat til parlamentet i 2016. Og hun har vært utsatt for regimets vaktsomme sikkerhetspoliti siden.

Hun fikk også oppmerksomhet da hun i november i fjor protesterte mot Donald Trumps besøk i Hanoi. En hendelse som førte til at hun ble satt i husarrest.

Phil Robertson fra Human Rights Watch sier til The Guardian at vietnamesiske myndigheter definitivt er interessert i Mai Khoi, men at hun er høyprofilert nok til at de i utgangspunktet kunne la henne være.

– Dette er første gang vi ser at hun er utsatt for ting som andre systemkritikere kan oppleve når de prøver å komme tilbake fra utenlandsreise, sier Robertson.

Holdt igjen i åtte timer

Mai Khoi ble holdt igjen på flyplassen i åtte timer og fratatt kopier av det nyeste albumet, forteller ektemannen til BBC.

Mai Khoi postet også et innlegg på facebook-siden sin etter at hun var sluppet fri.

Det er ikke kjent hva som fikk vietnamesiske myndigheter til å anholde henne nå.

Var nylig på norgesbesøk

Mai Khoi var tidligere denne måneden i Oslo i for å ha slippfest for sin nyeste plate. Og da var hun også gjest hos NRKs Jungeltelegrafen.

Der fortalte hun blant annet at platen ble spilt inn i hemmelighet, men live foran et publikum. Under en av konsertene kom politiet inn, men ifølge Mai Khoi fortsatte bandet bare å spille, og hele hendelsen ble med i en av låtene. Hun beskriver selv albumet som veldig politisk.

NY PLATE: Mai Khoi beskriver selv den nyeste platen som veldig politisk. Foto: HOANG DINH NAM / AFP

– Jeg har måttet flytte mange ganger fordi jeg har blitt sparket ut av huset, fortalte hun.

Hun beskrives som fryktløs, men til Jungeltelegrafen fortalte hun at hun ser det som en reell trussel å bli fratatt passet og dermed få et reiseforbud. Hun presiserte at til tross for at det hun gjør fører til at hun får problemer, er hun opptatt av jobben hun gjør.

– Det jeg gjør er å stå opp for menneskerettighetene og spesielt for ytringsfriheten.