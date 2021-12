«Verdens verste menneske» på Oscar-kortlista

Det er bransjebladet melder Variety som melder dette.

Filmen er på lista over internasjonale filmar. Den danske filmen «Flukt» av regissøren Jonas Poher Rasmussen har sikra seg ein plass på den ettertrakta lista.

«Verdens verste menneske» er dermed eit steg nærare å bli første norske filmen som får Oscar-statuetten.

Filmen har hausta gode internasjonale kritikkar. Under filmfestivalen i Cannes vann hovudrolleinnehavar Renate Reinsve prisen for beste kvinnelege skodespelar.

Renate Reinsve spelar hovudpersonen Julie som slit med kjærleikslivet. Foto: SF Studios / Oslo Pictures

Ho spelar Julie i «Verdens verste menneske». Julie er snart 30 år, har mange talent, men få resultat og føler seg meir og meir som ei birolle i sitt eige liv.

I Noreg har filmen hatt fine besøkstal på kinoane i haust. Trier er takksam for det.

– Vi har vore supernervøse for at covid hadde gjort at folk ikkje turte å gå på kino eller ikkje syns det var ein del av kvardagsvanane, men det har ikkje vore tilfelle.