«Verdens største show» tilbake etter pandemien

Det er en magisk stemning på Sambodromen – Rio de Janeiros sambastadion. Etter flere utsettelser er den store festen endelig i gang.

De to siste nettene har mer enn 50.000 artister danset seg gjennom Rios sambastadion. Det er det beste bevis på at Brasil er i ferd med å bli friskmeldt etter pandemien.

– Dette er folkets fest. En fest som gir oss mye glede, etter alt det triste vi har opplevd. Vi takker Gud som har gitt oss denne muligheten, sier Vera Maria Massio fra Rio til NRK.

Milton Cunha er Brasils mest kjente karnevalskommentator. Foto: Arnt Stefansen / NRK – Med tårer i øynene

Den berømte kommentatoren Milton Cunha dekker karnevalsparadene for Brasils største TV-stasjon O Globo. Han understreker at det er et annerledes karneval i år:

– Vi som overlevde pandemien feirer. Men vi gjør det til ære for dem som har forlatt oss, sier han.

– Det er spesielt sterke følelser i sving disse dagene – et karneval med tårer i øynene. For vi har alle mistet en venn, en slektning eller en bekjent i pandemien, sier TV-kommentatoren til NRK.

Dansere fra Unidos do Viradouro. En danser fra sambaskolen Viradouro. En danser fra sambaskolen Beija Flor. Sambaskolen Sao Clemente i aksjon.

Store forberedelser

Det er Rios såkalte «sambaskoler» som står for den prestisjetunge oppvisningen på sambastadion. Og det ligger mange måneder med øving og forberedelser bak.

NRK har fulgt en av de beste skolene, Mocidade Independente de Padre Miguel, i tiden frem mot den store festen.

- Karnevalet er en del av alt som er meg, sier sambaartist Sonia Regina. Foto: Arnt Stefansen / NRK

For tre uker siden var vi med da skolens rundt 4.000 artister gjorde seg klare til sin «ensaio tecnico» – generalprøven på sambastadion.

Vi møtte spente og ekstremt motiverte artister, som lever og ånder for karnevalet:

– For meg er dette en slags medisin under kontroll, ler den 52 år gamle Sonia Regina.

– Det er en del av livet. Karnevalet er noe overjordisk. Det er viktig for min helse. Det er en del av alt som er meg, sier 52-åringen.

Karnevalsglede under øvelsen til Mocidade i Rio. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Kan vinne

Etter mange timers venting kan de grønnkledde artistene i Mocidade danse inn på Rios sambastadion. Og selv om det er en prøve, er det tusener av tilskuere på tribunene.

Paraden til Mocidade vekker stor begeistring, ikke minst hos den 18 år gamle Dandara Massio:

– Det var en parade full av energi. Skolen er veldig bra. Den kan godt vinne Rio-karnevalet i 2022, sier hun, etter forestillingen.

A baiana - "karnevalets mor" er en viktig skikkelse i karnevalet. Foto: Arnt Stefansen / NRK

«De fattiges fest»

Karnevalet er for alle. Men det er først og fremst de fattiges fest.

Og alle de fremste sambaskolene kommer fra fattige områder i Rio de Janeiro.

Mocidade holder til i bydelen Padre Miguel, i det nordvestlige Rio. Når skolen har fest i sitt kulturhus er alle på beina. Og kjærligheten til skolen er sterk:

- Tusener av fattige familier er økonomisk avhengige av karnevalet, sier direktør George Louzada i Mocidade. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Det er selve gleden her i bydelen vår, sier den 27 år gamle Fabiana Assuncão. Det er her vi samles. Vi møter vennene våre. Vi danser og ler. Dette er vårt annet hjem, sier hun.

En sambaskole er en stor virksomhet. I tillegg til dem som deltar i selve paraden, bidrar tusener med å lage drakter og utstyr til det store opptoget på sambastadion.

– Svært mange familier har sin inntekt fra disse forberedelsene, sier en av direktørene i Mocidade, George Louzada.

– Ser vi på alle skolene i Rio lever rundt 60.000 familier av denne inntekten. For dem har to år med pandemi vært ekstremt vanskelig, sier han til NRK.

– Det mest brasilianske

Men denne helgen er altså Rios verdenskjente karneval tilbake for fullt. For kommentatoren Milton Cunha er det som om Brasil har funnet tilbake til sin sjel:

De enorme vognene preger paradene under Rio-karnevalet. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Karnevalet er det mest brasilianske som finnes, sier han.

– Det er vår måte å se verden på. Vi brasilianere betrakter verden gjennom karnevalets briller. Det gir oss en anledning til å le, leke, feste, minnes og å være kritisk. Alt er mulig, fastslår karnevalseksperten.