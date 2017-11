«Udyret» i Sicilias mafia er død

Salvatore «Toto» Riina ble 87 år gammel.

Han døde etter å ha tilbrakt 24 år i fengsel. Og svært få er lei seg for at han er død.

Han var «il capo di tutti capi» – sjefen over alle sjefer – i Cosa Nostra, den mektige mafiaen på Sicilia. Og Toto Riinas 20 år lange maktperiode – fra midten av 1970-tallet er en historie skrevet med blod.

Men det var også en periode da grunnlaget ble lagt for en kraftig svekkelse av Cosa Nostras makt og innflytelse.

Corleone

Toto Riina ble født den 16. november 1930 i Corleone, den sicilianske småbyen som senere ble verdensberømt gjennom regissøren Francis Coppolas filmer «Gudfaren».

Han styrte den sicilianske mafiaen med ufattelig brutalitet, og fikk tilnavnet "Udyret". Foto: HANDOUT / Reuters

Riina kom fra en fattig bondefamilie, og allerede i tenårene ble han rekruttert av mafiaen og utførte sitt første drap da han var 19.

Senere ble han «fotsoldat» for den beryktede mafiasjefen Luciano Leggio, og etter at Leggio ble arrestert tok han over ledelsen av organisasjonen.

Mafiakrig

Toto Riinas tid som mafiasjef ble den trolig mest brutale i Cosa Nostras historie.

Han gikk til krig mot alle som kunne tenkes å utfordre hans maktstilling, og mer enn tusen mennesker ble drept i en blodig bandekrig i begynnelsen av 1980-tallet.

Folk ble skutt på åpen gate eller tatt med til mafiaen skjulesteder og kvalt. Likene ble begravd i betong, oppløst i syrebad, og – blir det hevdet: gitt som fôr til griser.

Drepte heltene

Toto Riina ga ordren til et av de mest omtale drap i Italias nyere historie: Attentatet mot mafiajegeren Giovanni Falcone. Foto: Nino Labruzzo / AP

Riinas mest omtalte forbrytelse er likevel drapet på Italias mest berømte mafiajegere, Giovanni Falcone og Paolo Borsellini.

De to ble folkehelter på 1980-tallet da italienske myndigheter for første gang greide å trenge inn i mafiaens hemmeligheter og flere titalls «mafiosi» havnet bak lås og slå.

Men den 23 mai 1992 tok mafiaen hevn. Giovanni Falcone ble drept av en kraftig bombe da han kom i bil fra flyplassen i Palermo. Noen måneder senere ble også Borsellini tatt av dage.

«Udyret» blir tatt

Drapet på de to etterforskningsdommerne utløste et voldsomt raseri over hele Italia. Enorme ressurser ble satt inn på å pågripe mafiasjefen Toto Riina.

Og i 1993 lyktes det italiensk politi å pågripe mannen som gikk under tilnavnet «Udyret».

Han ble funnet skyldig i rundt 150 drap, og dømt til 26 ganger fengsel på livstid.

Og den tidligere så allmektige mafiasjefen ble værende bak murene resten av sitt liv.