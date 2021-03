«Trump på hæler» vil samle det republikanske partiet

– Jeg er Trump på hæler, sier Amanda Chase entusiastisk og forklarer at hun bærer det å støtte Donald Trump med seg som en medalje.

Nå vil delstatssenatoren bli guvernør i Virginia. Guvernørvalget, samt nominasjonen av den republikanske kandidaten, blir den første store testen for tidligere president Donald Trump sin base etter at demokratene overtok kontrollen i Det hvite hus og i den amerikanske Kongressen.

– Jeg setter pris på politikken og den økonomiske velstanden som Trump har gitt alle deler av samfunnet, forklarer hun.

6. januar var Chase, som tilhører ytterste høyre fløy i delstaten Virginia, blant dem som deltok i demonstrasjonene i Washington, D.C.

– Jeg kom dit for å se selv hva som ville skje. Jeg ville bli vitne til dette historiske, forklarer hun.

Men selv om Joe Biden nå er innsatt som USAs neste president, og det ikke er avdekket systematisk valgfusk, mener hun fortsatt at han ikke er den rettmessige vinneren av valget. Hun reagerer på at det på grunn av covid-19 ble innført nye regler for å gjøre det lettere å stemme:

– Jeg mener beskyttelsesgjerdet for valget ble fjernet, sier hun .

Chase sier at hun ikke deltok i stormingen av Kongressen, men uttalelser i etterkant har skapt sjokkbølger hjemme i Virginia og resten av USA.

Facebook valgte å utestenge henne etter at hun postet en video fra demonstrasjonene og hevdet at det var venstresiden som var de skyldige.

Ble sensurert av kolleger

Nå har Chase ført til splittelse i det republikanske partiet:. 24 mot ni medlemmer av Senatet i Virginia stemte for en irettesettelse av Chase med en beskyldning om at hun støttet stormingen av Kongressen. Tre republikanere var blant dem som stemte for.

– Sensureringen bryter med min rettighet til ytringsfrihet, sier hun. Kort tid etter saksøkte hun dem. Til NRK forteller hun at hun er fortvilet over at hun har både «Big Government» i Virginia og «Big Tech» mot seg.

– For en som elsker Amerika og tror på den amerikanske drømmen: Jeg har alltid satt pris på individuell frihet og muligheten til å snakke fritt uten å bli sensurert. Til nå, sier hun, og mener at sensuren bryter med ytringsfriheten som er nedskrevet i det første tillegget til den amerikanske grunnloven.

Men for politikerne i Virginia var behovet for sensur nødvendig av flere grunner, ifølge Washington Post. Blant annet fordi hun brukte ordet patrioter etter stormingen og for utspill mot politiet som står for vaktholdet av Capitol-bygningen i Virginia.

– Behovet for å beskytte æren til dette stedet overbeviste meg til å fortsette, sa demokraten John J. Bell.

I dag er Amanda Chase senator i Virginia. Hun har fått mye oppmerksomhet etter å ha valgt å bære våpen i Capitol-bygningen, samt nekte å bære maske. Foto: Privat

På mange måter er Chase sin kamp for en plass i politikken den samme som nå utkjempes i det republikanske partiet sentralt.

– For at partiet skal fortsette å eksistere og overleve må vi sette til side forskjellene våre og komme sammen, sier hun.

Hun er bekymret for fraksjonen mellom den gamle Tea Party-bevegelsen, det hun nå kaller Trump-republikanerne og det etablerte republikanske partiet.

I en undersøkelse gjennomført av Suffolk University/USA today svarte hele 46 prosent av republikanere i februar at de ville forlatt partiet, dersom Trump startet sitt eget parti.

Kun 27 prosent svarte nei. Resten er usikre. Chase bruker ikke lang tid på å svare på spørsmålet om hun ville fulgt Trump:

– Det ville jeg. Men nå har han sagt han ikke vil starte eget parti, sier hun.

Da Trump søndag for første gang talte til det amerikanske folk etter innsettelsen av Biden, sa han at det ikke er aktuelt å lage noe nytt parti. Men han utelukket ikke at han kan komme til å stille som kandidat igjen i 2024.

Også Trump sa at han ønsker å samle partiet.

Pågående kamp om det republikanske partiets framtid

Virigina, som tidligere var en viktig politisk slagmark, har gått mer i demokratisk retning de siste årene.

For republikanerne er det derfor viktig å vinne tilbake Guvernør-vervet, men Chase møter motstand fra flere partifeller som tidligere har markert seg i politikken.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Nå opplever hun et voldsomt grasrotengasjement.

– Personlig frihet er under angrep. Folk blir tvunget mot deres vilje til å gå med maske, og nå starter de med vaksineringen. Jeg har alltid sagt vi bør undervise folk og ikke tvinge dem, sier hun.

En svært viktig kampsak er også retten til å bære våpen. I dag føler hun de blir kriminalisert med nye lover om bakgrunnssjekker, våpenfrie soner og «røde flagg»-lover:

– Det ligger i fundamentet til landet vårt. De som grunnla landet inkluderte det i grunnloven vår fordi de visste at en gang vil vi trenge vårt andre grunnlovstillegg, det vil si retten til å bære våpen og retten til å forsvare oss mot terrorister, både utenfra og her hjemme, sier hun. Hun viser til at det innebærer å kunne forsvare seg mot egne myndigheter.

På flere meningsmålinger har hun hatt en klar ledelse mot de andre utfordrerne i det republikanske partiet.

– De to gruppene må forstå at de er avhengig av hverandre, sier hun som håper at partiet vil samle seg bak henne.

– Et delt hus vil ikke stå, forklarer hun.

Selv valgte hun også å saksøke eget parti for å hindre måten partiet velger sin kandidat på. Søksmålet ble avvist. Hun fremstiller seg selv som folkets kandidat og forklarer at hun kastet seg inn i politikken fordi hun følte partiet fjernet seg fra det vanlige folk tenker og føler.

– Det føles virkelig som det er folket mot politikerne, sier hun som mener at de nå reiser seg opp mot myndighetene og kjemper for frihet.

– Men du er jo også en politiker?

– Jeg er en mor og en businesseier som bare ble valgt for fem år siden. Jeg har vært republikansk senator, men jeg har aldri blitt støttet av partiet, sier hun.

2. november 2021 velges guvernøren i Virginia. Og Chase har troen på at hun vil seire over den etablerte delen av partiet og bli nominert som deres kandidat.