«The Squad»: Heftig konflikt splitter Demokratene

Særlig har konflikten mellom lederen for Demokratene i Representantenes hus, Nancy Pelosi, og de fire progressive kongressmedlemmene Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley og Rashida Tlaib blitt stadig mer trukket fram i offentligheten.

Siden de fire, som går under navnet «The Squad», ble valgt inn i Representantenes hus i 2018, har flere konflikter brygget opp mellom dem og Pelosi.

Medlemmene av The Squad representerer en ny, progressiv politikk og de står i fronten for en koalisjon som truer innvalgte demokraters seter.

I slutten av juni traff konflikten for alvor nyhetsforsidene.

Kamp om grensebevoktning

Utgangspunktet for konflikten som har plaget Demokratene den siste tiden, var et spørsmål om finansiering av grensebevoktningen mot Mexico.

Demokratene, med Pelosi i spissen, ønsket å stille krav til forbedrede levevilkår for immigranter holdt på grensen generelt og barn spesielt, for å støtte finansieringsforslaget.

En liten gruppe konservative demokrater under navnet The Problem Solvers Caucus, hevdet imidlertid at de hadde stemmer nok til å stanse et slikt krav.

Dette tvang Pelosi til å velge Republikanernes foreslåtte finansiering eller nederlag, melder The Intercept.

Hun valgte Republikanernes forslag, og The Squad endte med å stemme mot henne.

I kjølvannet av avstemningen kom Pelosi i et New York Times-intervju med kritiske kommentarer til gruppen. Dette utløste den offentlige krangelen mellom dem.

Ulmende konflikter

Det er imidlertid andre skillelinjer som lenge har splittet de to fraksjonene, som også driver konflikten.

Som en «ledende demokrat» sier til Vanity Fair, anser Pelosi det som sin jobb å lede demokratene til valgseier, og hun er villig til å gjøre det hun må for å seire.

I mange tilfeller har dette betydd å støtte mer konservative demokrater for å prøve å vinne valg mot republikanere.

Slike demokrater bidro også strekt til at Demokratene vant flertall i representantes hus i fjor. Mange steder, for eksempel i delstatene Virginia som er viktig for Demokratene, slo flere konservative demokrater ut sittende republikanere. Jennifer Wexton og Abigail Spanberger er to eksempler. Ved valget i 2020 mener mange i partiet at det er mer moderate eller konservative demokrater som kan hjelpe partiet til å øke sitt flertall, og kanskje vinne flertall også i Senatet.

Dette er en praksis den progressive fløyen av Demokratene ikke har mye til overs for, og det har ledet til at eksterne grupper har begynt å støtte egne kandidater i primærvalg mot etablerte demokrater.

Fremst blant disse er gruppen Justice Democrats.

Gruppen var sentrale i å få innvalgt flere av medlemmene av The Squad i 2018.

Blant annet rekrutterte de Ocasio-Cortez, og hjalp henne til å slå den sittende demokraten Joe Crowley, som var en av Demokratenes mektigste. Og de varsler stadig nye utfordrere til sittende demokrater.

Utfordrerne har ikke blitt tatt godt imot blant demokrater som utfordres eller Pelosi.

Som et resultat gjorde tidligere i år valgkamparmen til demokratene i kongressen, Democratic Congressional Campaign Comittee, det klart at de ville svarteliste konsulenter som jobbet med utfordrerne.

Kontroversiell måling

I møte med den progressive fløyen har flere etablerte demokrater innvendt at denne nye, progressive politikken ikke kommer til å vinne dem valgene de trenger.

Dette ble også en sentral del av den pågående konflikten etter at «ledende demokrater» forrige uke anonymt lekket en spørreundersøkelse til nettstedet Axios.

Spørreundersøkelsen, som er utført blant hvite arbeidere uten høyere utdanning, viser at Ocasio-Cortes, Ilhan Omar og den progressive politikken de representerer, ikke går godt overens med gruppen spurte.

Til Axios sier de anonyme demokratene at de er redde for at Demokratene skal knyttes for tett med The Squad og deres politikk, og at det vil koste dem valg.

Målingen har imidlertid blitt hardt kritisert av blant annet en ledende meningsmålingsekspert for Demokratene, og flere undrer seg over at den ble lekket overhodet.

Trump ser sitt snitt

Trump, som allerede hadde bedt medlemmene av The Squad om «å dra tilbake hvor de kom fra», valgte å bruke tallene fra undersøkelsen for å understreke hvor dårlig likt han mener de er.

Enkelte hevder nå at Trump forsøker å gjøre medlemmene av The Squad til Demokratenes ansikt, ettersom han er sikker på at dette vil sikre ham gjenvalg.

Andre hevder imidlertid at Trump enkelt og greit plukker opp det siste han ser på det populære Fox News-programmet Fox and Friends.

