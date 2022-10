Masterson, som er best kjent for rollen som Steven Hyde i komiserien «That '70s Show» og for Netflix-serien «The Ranch», nekter straffskyld.

Han er medlem av scientologikirken og de tre fornærmede kvinnene i saken var alle medlemmer av kirken da de angivelige voldtektene skal ha skjedd.

Hvorvidt kirken skal spille en rolle i saken var kilde til kraftig debatt mellom forsvaret og aktoratet før rettssaken – og også da den startet tirsdag kveld norsk tid.

I sitt innledningsforedrag hevdet aktor Reinhold Mueller at søkelys på kirken er viktig for å vise hvorfor kvinnene ventet så lenge med å anmelde hendelsene.

Hevder kirken beskyttet skuespilleren

Ifølge aktoratet gikk to av de fornærmede til kirken for å melde ifra om hva som hadde skjedd med dem.

De skal ha fått beskjed om at det ikke var voldtekt. Kvinnene skal også ha blitt advart mot at det å anmelde forholdet eller fortelle andre om det, ville ende med at de blir utstøtt av sine nærmeste venner og til og med familiemedlemmer.

– Du blir i grunnen en fiende av kirken. Du mister alt, sa Mueller.

Masterson forsvarsadvokat Phillip Cohen hevdet på sin side at Scientologikirken ikke hadde noe med rettssaken å gjøre, og ba juryen se bort fra hans klients tilhørighet til religionen. Cohen protesterte flere ganger når Mueller henviste til kirkens praksis i sitt foredrag.

– Slengt i boblebad

Tiltalen omfatter tre voldtekter – mot en 23-årig kvinne i 2001, og mot en 28 år gammel kvinne og 23-årig kvinne i 2003.

En av kvinnene er hans ekskjæreste, den andre var bestevenn med hans personlige assistent og, den siste er en skuespillerinne.

To av kvinnene skal ha blitt omtåkete eller slått ut av etter et par drinker, og slengt i Masterson boblebad. En av dem fortalte at han slepte henne med til sengen sin der hun kom til seg selv og oppdaget at han hadde sex med henne. Ekskjæresten skal ha våknet av at Masterson var oppå henne og hadde sex med henne.

Masterson avviser anklagene. Hans forsvarer hevdet i retten at de fornærmede hadde hatt kontakt med hverandre, vitner og media mens etterforskningen pågikk, til tross for at politiet hadde frarådet dem det.

Han mener dette «forurenset» deres forklaringer, som ifølge ham hadde endret seg over tid.

Dommer irritert over scientologi-fokus

Vitnelisten under rettssaken er full av nåværende og tidligere medlemmer av scientologikirken. Blant dem som skal vitne er Elvis Presleys datter Lisa Marie Presley, som er tidligere medlem av kirken og venn av en av de fornærmede.

Også dommer Charlaine Olmedo var tydelig irritert over at det ble brukt så mye tid på scientologikirken noe hun hadde advart mot på forhånd.

– Jeg forstår at disse vitnenes liv kan ha vært fullstendig dominert av scientologi, men denne rettssaken vil ikke bli dominert av scientologi, sa hun.

Den 46 år gamle skuespilleren ble tiltalt for voldtektene i 2020 etter en tre år lang etterforskning. Han mistet i 2017 rollen i Netflix-serien «The Ranch» etter at det ble kjent at han var under etterforskning, og har ikke vært å se på skjermen siden.