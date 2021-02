Han var tilsynelatende i ferd med å starte en rolig pensjonisttilværelse i en idyllisk landsby i Umbria. Nå skal 73 år gamle Mario Draghi styre Italia i stedet.

Det var en overraskelse, selv om det ikke kan sies å ha kommet helt ut av det blå. Den tidligere sjefen for den europeiske sentralbanken har stadig blitt nevnt som kandidat til å styre landet i turbulente tider.

Det aller mest overraskende er kanskje den brede støtten han nå har fått fra Italias folkevalgte.

Hvis alt går etter planen, kan Mario Draghi presentere sin nye regjering før helgen.

DRAGHI-FAN: Matteo Salvini overrasket mange med sin klare støtte til Mario Draghi. Foto: REMO CASILLI / Reuters

Støtten fra Salvini

Det var den hardtslående lederen av høyrepopulistene i partiet Lega, Matteo Salvini, som sto for den mest oppsiktsvekkende snuoperasjonen forrige helg.

Mannen som inntil nylig likte å kle seg i T-skjorter med slagordet «Basta euro!», forsikret nå at han ikke har noen kvaler med å støtte Draghi, mannen som for noen år siden ble kalt «euroens redningsmann».

Med unntak for «Italias brødre» helt ytterst til høyre i det politiske landskapet, samt noen av de eklektiske populistene i Femstjernersbevegelsen, virker landets parlamentarikere skjønt enige: Mario Draghi er redningsmannen.

Det er han som skal styre Italia ut av pandemien og inn i gjenoppbyggingsfasen, godt hjulpet av 220 milliarder euro fra EUs korona-redningsfond.

HEI IGJEN: Silvio Berlusconi er blant dem som støtter Draghi. Foto: Alessandra Tarantino / AP

– De tror han er Messias

«Alle elsker Draghi» er gjennomgangstonen i avisoverskriftene også. Det er en enorm, nesten merkverdig unison respekt å se i omtalene av mannen som nå skal lede Italia.

I så stor grad at det framstår som om det ville vært svært uhøflig å kritisere ham. Selv politikere som ikke vil støtte ham, snakker om Draghi som om han virkelig har fortjent tilnavnet «Super-Mario».

«Jeg må innrømme at han er utrolig dyktig, en stor autoritet, og at han er anerkjent også i utlandet».

Det sa en av dissidentene innad i Femstjernersbevegelsen, Alessandro Di Battista, da han advarte sine partifeller mot å støtte den nye tverrpolitiske regjeringsdannelsen.

Han mente «ansvarlighet» som argument for å støtte Draghi nå lyder falskt. Er ikke ansvarlighet å anerkjenne at velgerne har stemt på forskjellige politikere nettopp fordi de ikke er enige om alt mulig?

Den unisone hyllesten av Draghi er ubehagelig, mener Di Battista: «De behandler ham som en Messias, som kan mette alle med noen brød og fisker (...) Alle står klare til å kysse tøflene hans».

En gyllen mulighet

Man skal nok ikke ta all hyllesten for god fisk. Mange håper nok at den nåværende sjefen for Den europeiske sentralbanken, Christine Lagarde hadde rett, da hun i et intervju med en fransk avis kalte det «en gyllen mulighet for Italia og en gyllen mulighet for Europa at Mario Draghi har akseptert denne utfordringen».

Men det finnes også andre gylne muligheter her, i det uoversiktlige politiske spillet som har fulgt etter at Giuseppe Conte måtte gi opp håpet om et stabilt flertall og leverte inn avskjedssøknaden sin i januar.

For Lega-leder Matteo Salvinis del handler støtten til Draghi også om strategiske langtidsplaner. En overgangsregjering ledet av en respektert figur kan gi en fin anledning til å forberede en maktovertakelse når overgangen er ferdig, pandemien er mindre alvorlig og økonomien er mer på stell.

Han vet også at EUs enorme gjenoppbyggingsfond som ble vedtatt av EU-parlamentet denne uken, kommer med en hel del krav og føringer. De er lite forenelige med Legas tradisjonelle motstand mot alt som kommer fra EU-institusjonene.

Nå forlanger Salvini å bli trodd på at han er en «europeer» i sitt hjerte. Eller som han formulerte det da han skulle forklare sin nye vending: «Italia ligger i Europa». Det er det i alle fall vanskelig å argumentere mot.

Demokratiske utfordringer

Hva betyr det for det italienske demokratiet at man igjen henter inn en person fra utsiden av politikken for å ta over styringen når politikerne selv ikke klarer å bli enige?

Selv om mange italienske kommentatorer er enige i at Draghi er rett mann til rett tid, finnes det også en bekymring for at «politikken har abdisert til fordel for teknokratiet», som den tidligere redaktøren av en av Italias største aviser skrev i en kommentar denne uka.

At italienske folkevalgte foretrekker å overlate upopulære avgjørelser og vanskelige reformer til folk fra utsiden av politikken er ikke nytt.

Det siste eksemplet var Mario Monti, som ble hentet inn da eurokrisen var på sitt verste. Den gangen fryktet mange at Italia var i ferd med å dra med seg hele eurosamarbeidet utfor stupet. Han løste oppgaven han ble tildelt, kan man hevde.

Men etter Montis teknokrat-regjering kom reaksjonen i Italia. Den ble mer voldsom enn noen hadde forestilt seg, da Beppe Grillos Femstjernersbevegelse kapret en fjerdedel av landets velgere og truet med fjerne landets etablerte politikere og tømme parlamentet «slik man graver tunfisk ut av en hermetikkboks».

HELE VEIEN FRA BANKEN: Mario Draghi ler godt under en pressekonferanse i 2014, da han var sjef for den europeiske sentralbanken. Foto: Michael Probst / AP

«Super-Mario» Draghi vil «redde» Italia ved å sørge for at milliardene fra EUs redningsfond blir investert på fornuftig og forutsigbart vis. Han vil forsøke å styre Italia ut av pandemien og inn i det som forhåpentligvis blir en fruktbar oppbyggingsfase.

Men selv om han skulle lykkes med det, blir det en begrenset redningsaksjon.

Den langsiktige jobben må overlates til politikere og partier, til et italiensk demokratisk system som ganske sikkert har flere overraskende vendinger på lur.