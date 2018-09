Avtalen ble inngått i et rettslokale i Los Angeles kun dager før rettssaken mot Knight skulle starte.

Den 53 år gamle rapprodusenten har sittet fengslet siden januar. Han er tiltalt for drap og drapsforsøk for å ha kjørt på to menn på åpen gate i 2015, og for å stikke av fra stedet. En av dem mistet livet, den andre fikk skader i hodet og en fot.

Ifølge tiltalen slo Knight først til de to mennene gjennom en åpen bilrute, før han satte bilen i revers og rygget på dem så de falt i bakken. Til slutt kjørte han over dem.

Påtalemyndigheten mener påkjørselen var med vilje, mens Knights forsvarer hevder at han ikke hadde til hensikt å skade ofrene, og at han forsøkte å flykte etter å ha blitt beskutt. Hendelsen ble imidlertid fanget på overvåkingsvideo.

Kranglet om betaling for film

Påkjørselen skjedde etter en krangel i forbindelse med filmen «Straight Outta Compton», som omhandler rapgruppen N.W.A. Knight, som i sin tid var med på å starte plateselskapet Death Row Records.

«Suge» Knight skal ifølge påtalemyndigheten ha vært opprørt over at han ikke fikk betalt for å bli skildret i filmen.

Rapperen risikerte å sone livstid i fengsel, men etter avtalen starter han soning av dommen på 28 år 4. oktober.

Rapperen Tupac Shakur (t.v.) og Marion «Suge» Knight sammen 15. august 1996, en snau måned før Shakur ble drept. Ingen er dømt for drapet. Foto: Frank Wiese / Ap

Mistenkt for drap på kjente rappere

«Suge» Knight var med på å grunnlegge og var tidligere direktør i plateselskapet Death Row Records.

Selskapet var i flere år det store innen rap med artister som Tupac Shakur, Dr. Dre, Snoop Dogg, Outlawz og Tha Dogg Pound i stallen sin.

Knight har to ganger tidligere sittet i fengsel for vold og var mistenkt for å være innblandet i drapene på Tupac Shakur og Biggie Smalls.

Rapmogulen er også selv blitt skutt og såret. I 2014 ble han skutt under artistens egen fest på en nattklubb i Hollywood, i forkant av MTVs Video Music Awards.