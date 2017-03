«Stella» lammer USAs østkyst

Stella rammer mer enn 20 millioner mennesker, og fører til at millionbyer som New York og Washington D.C nærmest stopper opp.

National Weather Service (NWS) advarer mot det de kaller en «livstruende» storm og oppfordrer innbyggerne i byen Philadelphia til å søke ly, skriver USA Today.

60 cm

I New York forventer man minst 60 cm snø og en vindstyrke på 26 m/s. Det voldsomme været har ført til at New York-ordfører Bill de Blasio har innført unntakstilstand i byen fra midnatt. Han advarer også mot kulde og mulige strømbrudd.

– Vi kommer til å få enorme utfordringer de neste timene. Hold dere unna veiene. Hold dere innendørs hvis dere kan, sier han.

Så langt er nesten 8.000 flyavganger kansellert. Flyplassene i New York, Boston, Baltimore, Washington og Philadelphia er hardest rammet, ifølge FlightAware.

Kansellerte fly

Tirsdag morgen hadde SAS kansellert alle flyginger fra Skandinavia til New York, men Norwegian sine avganger er så langt ikke rammet.

– Slik det ser ut nå, slipper vi unna det verste, sier pressevakt Tonje Næss i Norwegian til NRK tirsdag formiddag.

Norwegians avgang fra Oslo lufthavn ser ut til å gå som normalt.

Hamstrer mat

Det varslede uværet har ført til at tomme butikkhyller flere steder langs østkysten. I timene før «Stella» traff var det flere steder lange køer utenfor butikkene, skriver Fortune.

Utenfor Joey's i New York sto hundrevis av kunder i kø mandag kveld.

– Jeg kikket inn i butikken, og det var akkurat som forventet. Jeg har sett bedre utvalg i statlige dagligvarebutikker på Cuba, sier en ansatt til nettavisen.

Mandag kveld lokal tid var de utsolgt for flere varer.

Snøværet har også først til flere stengte skoler, men i hovedstaden prøver enkelte skoler å gjennomføre en noe forkortet skoledag.

NWS har sendt ut et 24-timers snøstormvarsel fra Connecticut til New Jersey, og stormvarselet gjelder fra Maine til Virginia.