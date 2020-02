«Spøkelsesskip» på grunn i Irland

Det 44 år gamle skipet «MV Alta» var på vei fra Hellas til Haiti da det fikk problemer sørøst for Bermuda i oktober 2018.

Skipet hadde vært ute av drift i 20 dager da de fikk hjelp av den amerikanske kystvakten, som til slutt evakuerte de ti som var om bord.

«MV Alta» ble forlatt, og drev over Atlanterhavet til Afrikas vestkyst.

Derfra har det beveget seg nordover forbi Portugal og Spania før det til slutt gikk på grunn ved Ballycotton, sør for den irske byen Cork.

– Enestående

Det var en person på joggetur som oppdaget skipet søndag.

John Tattan fra den frivillige redningstjenesten RNLI sier til The Irish Examiner at det trolig er uværet «Dennis» som har sendt skipet på grunn.

– Dette er helt enestående. Jeg har aldri sett noe som har blitt forlatt på denne måten, sier han.

Det 77 meter lange skipet er registrert i Tanzania, men ingen har foreløpig klart å spore opp eierne. Tidligere forsøk har ført til spekulasjoner om at skipet kan ha blitt kapret, skriver avisen.

Den britiske marinen forsøkte å kontakte skipet da de oppdaget det midt på Atlanterhavet i september i fjor.

Overvåkes

Lokale myndigheter opplyser at skipet overvåkes for å se etter tegn til oljelekkasjer.

«Det nøyaktige risikonivået kan ikke fastslås på nåværende tidspunkt. Skipet skal nå undersøkes i dagslys for å vurdere dette ytterligere,» heter det i en uttalelse fra myndighetene.

Den irske kystvakten tror skipet ligger trygt på klippene, men frykter at et nytt uvær kan dra det ut på havet igjen, noe som kan skape problemer for andre skip i området.

Inntil videre er det irske myndigheter som har ansvar for skipet. Hvis eierne dukker opp, kan de vente seg en heftig regning for redningsarbeidet, skriver avisen The Journal.