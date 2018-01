«Spøkelsesskip» med åtte lik skylt i land i Japan

Mannskap fra den japanske kystvakten fant sju lik om bord på båten, som ble skyldt i land ved Knazawa i Sentral-Japan i forrige uke. I tillegg ble levninger av et menneske funnet rundt 15 meter fra skipet.

– Det er vanskelig å identifisere likene, siden de har begynt å råtne, sier Hiroshi Abe hos det lokale politiet til nyhetsbyrået AFP.

Dårlig vær har gjort det vanskelig for mannskapene å undersøke skipsvraket grundig.

– Vi har funnet et tobakksskrin med koreanske tegn, men vi kan ikke slå fast om båten kommer fra Nord-Korea, sier Abe.

Ifølge en lokal TV-stasjon ble det også funnet et skilt med bilde av den tidligere nordkoreanske lederen Kim Jong il i båten.

Kystvakten fra Japan undersøker den slitte trebåten som det ble funnet åtte lik i da, den ble skylt i land i Japan i 27. november 2017 Foto: HANDOUT / AFP

Fiskere eller rømlinger?

Kystvakten tror skipet er det siste i rekken av nordkoreanske fiskebåter som kommer inn i japansk farvann og driver inn mot kysten. Bare i fjor ble det oppdaget 104 slike båter – og 66 året før.

I flere av tilfellene har mannskapet avgått ved døden på sjøen, og derfor omtales båtene som «spøkelsesskip» i japanske medier.

Ifølge BBC er det de siste månedene blitt funnet flere båter med desperat mannskap fra Nord-Korea som fortsatt lever.

Merker på båten indikerer at de tilhører militæret i Nord-Korea, som er sterkt involvert i fiskeindustrien. Ikke overraskende blir ikke de forsvunne båtene nevnt i Nord-Korea.

Ifølge BBC har det blitt spekulert i om fiskerne egentlig forsøker å rømme fra regimet i hjemlandet. Men de som er funnet i live, har alle bedt om å bli sendt tilbake til Nord-Korea.

Den japanske kystvakten fant 29. november 2017 denne båten drivende i grov sjø langs kysten nord i Japan. Mannskapet på 10 personer ble alle identifisert som nordkoreanere. Foto: KYODO / Reuters

Desperat etter større fangst

Eksperter sier til nyhetsbyrået Ap at de nordkoreanske fiskerne reiser stadig lenger ut på havet for å tilfredsstille regjeringens krav om større fangst. Så går de gamle og dårlig utstyrte båtene tom for drivstoff eller motoren svikter. Mannskapet ombord har ingen mulighet til å ringe etter hjelp.

Japan og Nord-Korea har et anspent forhold etter som regimet i Pyongyang rutinemessig kommer med verbale trusler samt skyter missiler nær eller over Japan. Til tross for det, redder den japanske kystvakten fiskere fra Nord-Korea som er i havsnød utenfor kysten av Japan.

De internasjonale sanksjonene mot Nord-Korea fører til mangel på mat og utenlandsk valuta i landet. Hungersnøden som landet opplevde på 1990-tallet tok livet av opp til en millioner personer. Ifølge CNN anslår FN at som mange som 70 prosent av landets 25 millioner innbyggere fortsatt ikke har nok mat.