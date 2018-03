«Snu», sa kontrolltårnet. Like etter traff flyet bakken og tok fyr

Flyet fra flyselskapet US-Bangla Airlines var på vei fra Dhaka i Bangladesh da det skulle lande på Tribhuvan-flyplassen i Katmandu. Like etter det traff bakken, tok flyet fyr.

Det er fortsatt usikkert hva som forårsaket ulykken, men et opptak av en samtale mellom kontrolltårnet og piloten minutter før flyet krasjet kan tyde på en misforståelse om hvilken retning flyet skulle lande i.

«Snu!»

I opptaket, som er gjengitt av blant andre den nepalske avisen Nepali Times og nyhetsbyrået Ap, ber flyets pilot om tillatelse til å lande fra nord, noe kontrolltårnet gir klarsignal om. Knapt ett minutt senere sier piloten at de er klare til å lande fra sør, og kontrolltårnet gir da klarsignal til å lande fra sør.

Like før landing spør piloten om alt er klart til landing. Kontrolltårnet svarer:

– Jeg sier det igjen, snu!

Driftslederen ved den nepalske flyplassen, Raj Kumar Chhetri, sier til CNN at de ikke vet hvorfor flyet landet fra nord.

– Flyet hadde tillatelse til å lande fra den sørlige delen av rullebanen, men i stedet landet de fra nord.

Myndigheter er i gang med å etterforske ulykken.

En av de overlevende etter flyulykken i Katmandu. Basanta Bohara (27) sier til Reuters at han kom seg ut av flyet gjennom et vindu. Foto: Navesh Chitrakar / Reuters

Så ulykken fra takterrassen

Amerikanske Amanda Summers bor i Katmandu, og sier til CNN at hun så flyet fly veldig lavt.

– Jeg trodde først at det kanskje var skyer som gjorde at de måtte fly lavt, men da så jeg at flyet plutselig endret retning og fløy rett mot oss. Så kom det enda lavere, og krasjet, sier hun.

Hun så det hele fra takterrassen sin i den nepalske hovedstaden.

Røyk stiger fra området der flyet fra US-Bangla krasjet mandag. 49 mennesker omkom. Foto: Social Media / Reuters

– Jeg så et gnist, eller et lysglimt. Sekunder senere så jeg et større lysglimt. Det var nesten som om flyet hoppet. Da kom det ikke mer lys, men tykk, svart røyk som steg i luften.

En talsperson fra flyselskapet US-Bangla sier til nyhetsbyrået Ap at 32 av passasjerene var bangladeshiske, 33 nepalske, en kinesisk, og en maldivisk. De overlevende får behandling på sykehus i Katmandu.