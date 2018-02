«Slave-selskaper» gir penger til en av ti toppolitikere i Brasil

Politikere på høyt nivå tok imot nærmere ti millioner kroner i pengestøtte fra tvilsomme selskaper ved forrige valg. Selskapene står bak «moderne slaveri», skriver The Guardian, som omtaler Reporter Brasils omfattende undersøkelse omkring pengestrømmen fra såkalte slaveselskaper til politikere i landet.

51 statsråder, parlamentarikere og guvernører mottok nærmere ti millioner kroner i pengestøtte fra lignende selskaper under valget i 2014.

Parlamentet i Brasilia, Brasil. 51 parlamentarikere, guvernører samt presidenten er anklaget for å ha tatt imot pengestøtte fra selskaper som står bak slavelignende forhold. Foto: Evaristo Sa / AFP

– Dette er bare en dråpe i et hav av sjokkerende praksis som president Temer og hans administrasjon står bak, sier Xavier Plassat, leder av jord- og land kommisjonen CPT, til The Guardian.

Vil svekke «slaveri-loven»

Selskapene som bruker såkalte slavekontrakter ønsker å påvirke politikerne til å svekke loven som beskytter arbeiderne i Brasil.

Selskapene har lyktes med å få flere politikere over på sin side, ifølge Reporter Brasil og The Guardian.

Marcos Montes er kjent for å forsøke å endre loven som gir ansatte beskyttelse. Han jobber for å redefinere begrepet slaveri.

Juice produsent bak slavelignende forhold

Montes skal ha mottatt 350.000 kroner fra selskapet Cutrale som er en av verdens største juice-produsenter.

I 2017 ble selskapet tatt for å bruke arbeidere som jobbet under slavelignende forhold.

Produsenten av juice tilbakeviser at de gjør noe galt.

– All pengestøtte som Cutrale står bak i valgkampperioder, blir alltid gjort på en lovlig og åpen måte, skriver selskapet i en uttalelse til The Guardian.

Bønder med slaver

Ikke bare store selskaper som bruker arbeidere på slavekontrakter sender penger til politikerne.

Flere enkeltpersoner gjør det samme, blant dem bønder.

Opposisjonen i parlamentet i Brasília i Brasil, har nå mer å kritisere president Michel Temer for. Han skal ha mottatt penger fra selskaper som anklages for slavelignende forhold. Bildet er fra en markering mot Temer i august 2017. Foto: Evaristo Sa / AFP

Politikeren Marcos Montes, som mottok store summer fra juice-selskapet, har også fått mindre beløp fra enkeltpersoner.

Bonden Marco Barbosa skal ha brukt åtte arbeidere som jobbet som slaver på gården hans. Han betalte 1000 britiske pund, ca. 11.000 kroner til Montes.

Bonden er en av mange som håper at Montes og andre politikere kan bidra til å svekke arbeidernes rettigheter i Brasil.

Slave-lignede arbeid i Brasil

I Brasil blir gjerne forhold som lav betaling, press og vanskelige arbeidsforhold karakterisert som slave-lignende.

Det gjelder for eksempel hvis en person blir truet eller presset til å arbeide mot sin vilje.

Et ganske vanlig forhold er at en person blir truet til å jobbe for å nedbetale gjeld.

I andre tilfelle gjelder det arbeid der forholdene er så elendige at de går ut over helsen til arbeiderne.

I en del tilfelle går det også på selve arbeidsmengden ved at byrden ved å jobbe over lang tid for eksempel går ut over helsen.