«Skrekkhuset» i California: – Flere vil adoptere alle de 13 søsknene

14. januar ble ekteparet David (57) og Louise (49) Turpin pågrepet, anklaget for å ha sulteforet og torturert sine 13 barn i familiens hjem over en periode på flere år.

Foreldrene nekter straffskyld. En dommer bestemte tidligere denne uken at ekteparet må holde seg minimum 100 meter unna barna, som er i alderen 2 til 29 år. Foreldrene får heller ikke ta ved hjelp av telefon eller andre elektroniske hjelpemidler.

Ifølge flere medier, deriblant britiske Independent, smilte moren, Louise Turpin, til ektemannen sin under store deler av rettsmøtet. Faren skal ha holdt en alvorlig mine.

SMILTE: Louise Turpin avbildet smilende i rettsmøtet i Riverside, tidligere denne uken. Foto: MIKE BLAKE / AFP

– Har tilbudt seg å adoptere alle

Saken om skrekkhuset i småbyen Perris i California har satt en støkk i mange amerikanere. Kimberly Trone, som jobber i det lokale barnevernet i Riverside-distriktet, sier til nyhetsbyrået AFP at hun har fått flere henvendelser fra personer som ønsker å adoptere hele søskenflokken.

– Jeg kan bare snakke om de adopsjonstilbudene vi har fått, og mange av disse innebærer et tilbud om å adoptere alle de 13 barna, sier Trone.

Trone påpeker at mye fortsatt er uklart i saken, og en eventuell avgjørelse om adopsjon må avgjøres i retten. Trone ønsker ikke å si noe om hvor barna befinner seg nå, eller deres nåværende helsetilstand.

Skal bo i fosterhjem

Ifølge CBS News er det ventet at barna vil kunne skrives ut av sykehus denne uken. De vil deretter bli underlagt offentlig omsorg, og i en overgangsperiode bo i forskjellige fosterfamilier.

Ifølge nyhetskanalen skal en av barnas onkler, broren til David Turpin, ha tatt kontakt med lokale myndigheter for å undersøke muligheten for adopsjon. Onkelen skal være lederen for en kristen utdanningsinstitusjon i Ohio.

En annen kilde sier til nyhetskanalen at man er bekymret for at barna skal forsøke å oppsøke foreldrene i fengsel, fordi det kan påvirke barnas forklaringer.

HUSET: Turpin-familiens hjem i Perris, fotografert tidligere denne uken. Foto: Frederic J. Brown / AFP

– Ville gjøre dem til TV-stjerner

En annen av barnas onkler, broren til Louise Turpin, sier til kanalen at grunnen til at David og Louise ofte kledde opp barna i like klær, var at hun ønsket å gjøre søskenflokken til realitystjerner.

– Jeg tror det var det hun ville. I en av de siste samtalene vi hadde, før dette skjedde, sa hun faktisk at hun trodde de ville være perfekte for TV, sier Billy Lambert til CBS News.

Flere bilder moren la ut i sosiale medier viser søskenflokken ikledd identiske klær. Ifølge TV-kanalen hadde alle barna også fornavn som begynte på samme forbokstav. Samtidig har en av barnas tanter, Teresa Robinette, fortalt at barna selv ble nektet å se på TV, eller ta med andre barn hjem på besøk.

Den rystende saken ble avdekket etter at et av barna, en 17 år gammel jente, klarte å rømme fra huset i Ferris og ringte det lokale sheriffkontoret. Politiet gikk til aksjon mot ekteparets hus, der de fant barna «alvorlig underernærte og veldig skitne».