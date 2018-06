«Sherlock Holmes»-liknende metode kan ha avslørt opprinnelsen til mystisk stråling

Forskere ved universitetet i Cardiff mener nå at de har funnet svaret på et spørsmål som romforskere har stilt seg i over 20 år.

I 1996 ble det oppdaget et fenomen som fikk navnet AME (anomalous microwave emission). AME har siden oppdagelsen vært en type mikrobølgestråling i verdensrommet som har forårsaket hodebry for forskere.

Hva som forårsaker mikrobølgestrålingen, og hvor det kommer fra har vært et mysterium fram til nå.

Et team med forskere fra Cardiff University mener nå at de har funnet svaret. Årsaken skal være mikroskopiske nanodiamanter ute i galaksen.

– Vi brukte en «Sherlock Holmes»-lignende metode for å eliminere alle andre årsaker, og kan trygt si at den beste kandidaten som er i stand til å produsere disse mikrobølgene er tilstedeværelsen av nanodiamanter rundt nylig dannede stjerner, sier Jane Greaves som ledet forskningsprosjektet til avisen The Independent.

Dette er et bildet av mikrobølgestråling fra hele verdensrommet. Noen områder lyser kraftigere enn andre. Forskere tror nå at de har funnet grunnen. Foto: AFP/Getty Images

Undersøkte nyfødte stjerner

Forskerne har også benyttet seg av statistiske modeller for å underbygge påstanden sin. Ifølge forskerne er sannsynligheten for at funnet deres er en tilfeldighet 1/10000 eller mindre, opplyser de i en pressemelding.

For å komme fram til svaret har forskerne undersøkt tre nyfødte stjerner som alle sendte det ut den mystiske strålingen.

De tre stjernene som ble undersøkt heter V892 Tau, HD97048 og MWC 297.

Forskerne oppdaget da at AME-mikrobølgene kun oppstår kun oppstår rundt nyfødte stjerner som er omringet av diamantstøv som roterer rundt i verdensrommet flere milliarder ganger i sekundet.

Bredden på nanodiamantene er 1/1 000 000 av en millimeter, og vekten er så lav at når de dunker inn i hverandre, så snurrer de så fort at de avgir mikrobølger som spres utover verdensrommet og kan observeres fra jorda.

Forskerne anslår at vekten av hver enkelt sky av nanodiamanter rundt hver av de tre stjernene som ble observert, tilsvarer vekten av planeten Merkur.

De nyfødte stjernene ble undersøkt ved hjelp av gigantiske antenner i Vest Virginia i USA og i New South Wales i Australia.

– Dette er den første klare oppdagelsen av AME som kommer fra protoplanetære disker, sier David Frayer fra Green Bank-observatoriet i West Virginia som deltok i prosjektet