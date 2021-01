«Q-sjamanen» er pågrepet

Mannen, som utkledd med horn og ansiktsmaling, stormet kongressbygningen denne uken sammen med flere andre Trump-supportere, ble pågrepet lørdag.

Med den påfallende bekledningen, var Jake Angeli lett å få øye på på bilder og video som verserte under opprøret.

Påtalemyndigheten i Washington D.C. opplyser i en pressemelding at Angeli er pågrepet.

Angeli, som egentlig heter Jacob Anthony Chansley, er siktet for å med overlegg ha tatt seg inn i og oppholdt seg på forbudt område. Han er også siktet for å ha brukt vold og for ordensforstyrrelse på føderal grunn.

– Kom etter oppfordring fra presidenten

Ifølge rettsdokumenter skal Angeli på eget initiativ ringt politiet dagen etter opprøret.

Han fortalte da at han var del av en gruppe fra Arizona som hadde reist til Washington D.C. på oppfordring fra presidenten om at alle patrioter skulle komme til byen.

I et intervju med NBC News før pågripelsen, ga han uttrykk for at han var stolt over sine egne handlinger.

– Det faktum at vi fikk en gjeng med forrædere til å sette seg på huk, ta på seg gassmasker og rømme til bunkeren i kjelleren, ser jeg på som en seier, sier Angeli.

Angeli har i intervjuer åpenlyst erklært at han er tilhenger av konspirasjonsteorien «QAnon». Han har også forklart at han bruker bøffelhatten og ansiktsmalingen for å få oppmerksomhet, noe som har gitt ham tilnavnet «Q-sjamanen».

Politiker arrestert

Tidligere lørdag ble det klart at Adam Johnson som ble avbildet da han forsøkte å stikke av med Nancy Pelosis talerstol, ble pågrepet i Florida.

Sent fredag kveld ble også den republikanske politikeren Derrick Evans fra West Virginia pågrepet av FBI for å ha deltatt i opprøret.

Han er siktet for de samme forholdene som Angeli og Johnson.

Adam Johnson ble fotografert mens han bar talerstolen til speaker Nancy Pelosi under stormingen av den amerikanske Kongressen. Foto: Win Mcnamee / AFP

FBI har etablert en egen nettside hvor de samler inn tips og informasjon om personene som deltok i stormingen.

Nærmere 100 personer er så langt pågrepet, og flere av dem som har blitt identifisert har fått sparken av arbeidsgiverne sine.

Flere amerikanske medier melder om at politiet i Seattle har suspendert to betjenter, på grunn av mistanke om at de deltok i opprøret.