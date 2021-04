«Presidentens håndtrykk ga ham energi og handlekraft»

Det er nok ingen enkel og takknemlig oppgave å skulle forbedre ryktet til Hviterusslands svært autoritære leder Aleksandr Lukasjenko.

Men regimet selv og de sterkt statsstyrte mediene i landet prøver i hvert fall.

Et viktig håndtrykk

For en tid tilbake arrangerte Lukasjenko noe han kalte en folkeforsamling. Der deltok nærmere 3000 av hans mer eller mindre lojale støttespillere. Ett av temaene som ble diskutert, var reformer i grunnloven.

FORTSATT UKLART: President Aleksandr Lukasjenko talte til folkeforsamlingen, men det ble ikke noe klarere når han eventuelt vil gå av. Foto: PAVEL ORLOVSKY / AFP

Bak denne formuleringen lå vel egentlig spørsmålet om når Lukasjenko eventuelt skal gå av.

For presidenten hadde selv tidligere snakket om at han har for mye makt, og at en fremtidig leder bør dele mer makt med regjeringen og nasjonalforsamlingen.

Men det var ingen i folkeforsamlingen som snakket om elefanten i rommet.

Tvert imot var det en oberst fra byen Gomel som spratt opp og ville si noe foran Lukasjenko som satt på podiet.

– Tillat meg å motta energi og handlekraft fra Dem ved å trykke Deres faste hånd, sa oberst Andrej Krivanosov.

Mens alle rundt han lo, gikk offiseren bort til Lukasjenko og fikk sitt håndtrykk.

Han avsluttet med å si at han elsker og tjener Den hviterussiske republikk.

Friske kommentarer

Det hele var høyst sannsynlig regissert og godkjent i alle instanser. Men selv president Lukasjenko så ut til å synes at opptrinnet var en tanke pinlig. Det tok ikke lang tid før kommentarene kom i sosiale medier:

FRONTFIGUR FOR REGIMET: Oberst Krivanosov har blitt berømt og beryktet i Hviterussland. Foto: SERGEY MITSEVICH / Belarus Segodnya

– Lær hvordan du kan skape deg en karriere! Han kommer til å gå av med pensjon som general! Men hva med samvittigheten? Den har han nok ikke hatt på lang tid.

– Hvis du ønsker å ha et lett liv, og leve nær ledelsen, så hold baken høyt og hodet lavt!

– Når han snakker, blir jeg flau.

– Herregud, jeg trodde jeg hadde sett alt i mitt liv, men dette slår alt. Har ikke ord!

Obersten gir seg ikke

Men regimets anstrengelser for å bedre sitt rykte var ikke over med dette.

Og den nå berømte obersten fra Gomel forsvant ikke over i glemselen.

Tvert imot, han fortsatte å spille hovedrollen i et nytt videoklipp som ble lagt ut på sosiale medier.

Igjen ble den sannsynligvis delt flittigere blant Lukasjenkos motstandere enn blant hans tilhengere.

FORTSETTER: Oberst Krivonosov i sin andre opptreden på video.

Klippet er etter alt å dømme laget av en gruppe som står nær det hviterussiske forsvaret, og som kaller seg «På vakt for fedrelandet».

– Jeg er oberst Krivanosov. Under den 6. hviterussiske folkeforsamlingen ble jeg beæret med å få energi og handlekraft av øverstkommanderende for Hviterusslands væpnede styrker. Det skal jeg nå gi videre til dem som tjenestegjør i de væpnede styrkene, sier offiseren.

– Overføring av virus

Så tar alle de tilstedeværende militære hverandre i hånden sånn at Lukasjenkos energi og handlekraft overføres til alle. Og så sier alle i kor at de elsker og tjener Den hviterussiske republikk.

Igjen kokte det på sosiale medier.

– En høytidelig overføring av koronavirus, skrev en.

– Kjære Gud, gi Krivonosov energi i hjernen, slik at han kan overføre det til sine underordnede.

– For en skam, de er som grønnsaker.

– Tenk at barna hans skal leve videre på et vis med DETTE!

– Tenk om Lukasjenko hadde kysset ham!

Presidenten mener han har vunnet

Da den skikkelige vinterkulda satt inn, ble hviterussernes protestaksjoner mindre, inntil de mer eller mindre ble borte.

STØTTESPILLER: Presidentene Lukasjenko og Putin på ski i bakkene i OL-anleggene utenfor Sotsji. Foto: ALEXEI DRUZHININ / AFP

President Lukasjenko har flere ganger sagt at han har vunnet kampen mot opposisjonen. Og at situasjonen i landet er stabilisert.

Han har i sine møter med Russlands president Vladimir Putin fått klare løfter om støtte.

Både når det gjelder politikk, økonomi og hjelp med politi og militære styrker.

Men opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja lover fra sitt eksil i nabolandet Litauen at det snart kommer nye demonstrasjoner med krav om at Lukasjenko må gå av.

GIR SEG IKKE: Hviterusslands opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja lover nye demonstrasjoner mot Lukasjenko-regimet. Foto: PIERRE ALBOUY / AFP

Hvis det skjer, så er det ikke sikkert at presidenten har fått så veldig mye drahjelp av obersten fra Gomel.

Uansett hvor mye energi og handlekraft som ble overført fra statslederens faste håndtrykk.